Великобритания и европейские союзники обсудили конфискацию танкеров "теневого флота" россии

Киев • УНН

 • 136 просмотра

Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы возможность конфискации нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом россии. Цель - усилить ограничения военной экономики москвы.

Великобритания и европейские союзники обсудили конфискацию танкеров "теневого флота" россии

Министр обороны Великобритании Джон Хили встретился с коллегами из стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить возможность конфискации нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом россии. Европа стремится усилить ограничения военной экономики Москвы почти через четыре года после ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Встреча Объединенных экспедиционных сил состоялась во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По предварительной информации, объединенные экспедиционные силы - это группа из 10 стран, имеющих общие обязательства по Северной Атлантике и Балтийскому морю.

Встреча подчеркнула растущую готовность союзных стран сделать больше для сокращения доходов, финансирующих войну президента россии владимира путина в Украине. Войска путина достигли дорогостоящих, но стабильных успехов в Украине в последние месяцы

- пишет издание.

Атмосфера и понимание заключались в том, что нам нужно быть более проактивными

- сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью после участия во встрече.

Он добавил, что страны, предоставляющие флаги судам теневого флота, должны знать, что существуют "меры, которые могут быть приняты другими странами".

В то же время Певкур отметил, что перед принятием решений нужны дополнительные обсуждения, тогда как министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что некоторые страны остаются осторожными из-за "страха эскалации".

Дополнительно

Объединенные экспедиционные силы могут усилить запрет США на перевозку танкеров в Венесуэлу и из нее после захвата президента Николаса Мадуро. Несколько таких судов имели связи с россией.

Теневой флот - это примерно 1500 танкеров, которые используют фальшивые флаги, чтобы выглядеть законными, не соблюдая правил. Более 600 из них уже находятся под санкциями ЕС, Великобритании и США из-за связей с россией.

Напомним

Президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 91 морского судна теневого флота рф. Эти суда использовались для транспортировки нефти в обход санкций.

Алла Киосак

