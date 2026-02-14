Великобритания и европейские союзники обсудили конфискацию танкеров "теневого флота" россии
Киев • УНН
Министр обороны Великобритании Джон Хили обсудил с коллегами из стран Балтии и Северной Европы возможность конфискации нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом россии. Цель - усилить ограничения военной экономики москвы.
Министр обороны Великобритании Джон Хили встретился с коллегами из стран Балтии и Северной Европы, чтобы обсудить возможность конфискации нефтяных танкеров, связанных с теневым флотом россии. Европа стремится усилить ограничения военной экономики Москвы почти через четыре года после ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Встреча Объединенных экспедиционных сил состоялась во время Мюнхенской конференции по безопасности.
По предварительной информации, объединенные экспедиционные силы - это группа из 10 стран, имеющих общие обязательства по Северной Атлантике и Балтийскому морю.
Встреча подчеркнула растущую готовность союзных стран сделать больше для сокращения доходов, финансирующих войну президента россии владимира путина в Украине. Войска путина достигли дорогостоящих, но стабильных успехов в Украине в последние месяцы
Атмосфера и понимание заключались в том, что нам нужно быть более проактивными
Он добавил, что страны, предоставляющие флаги судам теневого флота, должны знать, что существуют "меры, которые могут быть приняты другими странами".
В то же время Певкур отметил, что перед принятием решений нужны дополнительные обсуждения, тогда как министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что некоторые страны остаются осторожными из-за "страха эскалации".
Дополнительно
Объединенные экспедиционные силы могут усилить запрет США на перевозку танкеров в Венесуэлу и из нее после захвата президента Николаса Мадуро. Несколько таких судов имели связи с россией.
Теневой флот - это примерно 1500 танкеров, которые используют фальшивые флаги, чтобы выглядеть законными, не соблюдая правил. Более 600 из них уже находятся под санкциями ЕС, Великобритании и США из-за связей с россией.
Напомним
Президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против 91 морского судна теневого флота рф. Эти суда использовались для транспортировки нефти в обход санкций.