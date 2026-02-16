Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP

Пентагон в воскресенье сообщил, что американские военные поднялись на борт еще одного танкера "теневого флота", находящегося под санкциями, в Индийском океане после отслеживания судна из Карибского моря на фоне попыток прекратить незаконную перевозку нефти, связанной с Венесуэлой. Как отмечает AP, "Veronica III" с 2023 года занималась перевозкой российской, иранской и венесуэльской нефти, пишет УНН.

В течение ночи американские войска осуществили перехват с моря и высадку на судно Veronica III без инцидентов в зоне ответственности INDOPACOM - сообщили в Пентагоне в X.

Детали

Как отмечает AP, Венесуэла несколько лет сталкивалась с санкциями США в отношении своей нефти, полагаясь на "теневой флот" танкеров под ложными флагами для контрабанды нефти в глобальные цепочки поставок. В декабре президент США Дональд Трамп распорядился о карантине танкеров, находящихся под санкциями, чтобы оказать давление на тогдашнего президента Николаса Мадуро, прежде чем Мадуро был арестован в январе во время американской военной операции.

В результате рейда несколько танкеров покинули побережье Венесуэлы, включая судно, на борт которого поднялись в Индийском океане ночью, пишет AP.

"Судно пыталось обойти карантин президента Трампа, надеясь ускользнуть, - заявили в Пентагоне. - Мы отслеживали его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили".

На видео, опубликованном Пентагоном, видно, как американские войска поднимаются на борт танкера.

Согласно веб-сайту Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, пишет издание, "Veronica III" - судно под панамским флагом, которое находится под санкциями США в связи с Ираном. В воскресенье Панамское морское управление в кратком заявлении сообщило, что судно больше не зарегистрировано в стране и его регистрация была аннулирована в декабре 2024 года.

"Veronica III", отмечает AP, покинула Венесуэлу 3 января, в тот же день, когда захватили Мадуро, с почти 2 миллионами баррелей нефти и мазута, о чем сообщило в воскресенье издание TankerTrackers.com.

"С 2023 года она занималась перевозкой российской, иранской и венесуэльской нефти", - говорится в сообщении организации.

Самир Мадани, соучредитель TankerTrackers.com, заявил агентству Associated Press в январе, что его организация использовала спутниковые снимки и фотографии поверхности, чтобы задокументировать, что по меньшей мере 16 танкеров покинули побережье Венесуэлы, нарушая карантин.

Администрация Трампа захватывает танкеры в рамках более широких усилий по установлению контроля над венесуэльской нефтью. Пентагон не уточнил в своем сообщении, был ли танкер Veronica III официально захвачен и передан под контроль США, а позднее в электронном письме агентству AP заявил, что он не имеет дополнительной информации, кроме этой публикации.

На прошлой неделе американские военные поднялись на борт другого танкера в Индийском океане, Aquila II. По словам представителя Пентагона, как пишет AP, судно удерживалось до тех пор, пока Соединенные Штаты не решат его дальнейшую судьбу.

