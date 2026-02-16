Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP

$43.100.11
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 15747 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 22897 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 47309 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 42926 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 35264 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 32970 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 72968 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 51998 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 46490 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрелаVideo15 февраля, 22:26 • 12886 просмотра
В США началось частичное закрытие правительства из-за споров о надзоре за иммиграционной службой15 февраля, 23:09 • 6370 просмотра
Мощный шторм вызвал торнадо и масштабные разрушения в южных штатах США16 февраля, 00:12 • 4520 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 10335 просмотра
Из-за убийства двух детей и самоубийства отца во Львовской области открыли производствоPhoto06:36 • 4194 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 47309 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 105940 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 164542 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 94065 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 110634 просмотра
Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Американские военные поднялись на борт танкера Veronica III в Индийском океане после отслеживания судна из Карибского моря. Это является частью усилий США по прекращению незаконной перевозки нефти, связанной с Венесуэлой.

Перехваченный США танкер "теневого флота" перевозил российскую, иранскую и венесуэльскую нефть - AP

Пентагон в воскресенье сообщил, что американские военные поднялись на борт еще одного танкера "теневого флота", находящегося под санкциями, в Индийском океане после отслеживания судна из Карибского моря на фоне попыток прекратить незаконную перевозку нефти, связанной с Венесуэлой. Как отмечает AP, "Veronica III" с 2023 года занималась перевозкой российской, иранской и венесуэльской нефти, пишет УНН.

В течение ночи американские войска осуществили перехват с моря и высадку на судно Veronica III без инцидентов в зоне ответственности INDOPACOM

- сообщили в Пентагоне в X.

Детали

Как отмечает AP, Венесуэла несколько лет сталкивалась с санкциями США в отношении своей нефти, полагаясь на "теневой флот" танкеров под ложными флагами для контрабанды нефти в глобальные цепочки поставок. В декабре президент США Дональд Трамп распорядился о карантине танкеров, находящихся под санкциями, чтобы оказать давление на тогдашнего президента Николаса Мадуро, прежде чем Мадуро был арестован в январе во время американской военной операции.

В результате рейда несколько танкеров покинули побережье Венесуэлы, включая судно, на борт которого поднялись в Индийском океане ночью, пишет AP.

"Судно пыталось обойти карантин президента Трампа, надеясь ускользнуть, - заявили в Пентагоне. - Мы отслеживали его от Карибского моря до Индийского океана, сократили расстояние и остановили".

На видео, опубликованном Пентагоном, видно, как американские войска поднимаются на борт танкера.

Согласно веб-сайту Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, пишет издание, "Veronica III" - судно под панамским флагом, которое находится под санкциями США в связи с Ираном. В воскресенье Панамское морское управление в кратком заявлении сообщило, что судно больше не зарегистрировано в стране и его регистрация была аннулирована в декабре 2024 года.

"Veronica III", отмечает AP, покинула Венесуэлу 3 января, в тот же день, когда захватили Мадуро, с почти 2 миллионами баррелей нефти и мазута, о чем сообщило в воскресенье издание TankerTrackers.com.

"С 2023 года она занималась перевозкой российской, иранской и венесуэльской нефти", - говорится в сообщении организации.

Самир Мадани, соучредитель TankerTrackers.com, заявил агентству Associated Press в январе, что его организация использовала спутниковые снимки и фотографии поверхности, чтобы задокументировать, что по меньшей мере 16 танкеров покинули побережье Венесуэлы, нарушая карантин.

Администрация Трампа захватывает танкеры в рамках более широких усилий по установлению контроля над венесуэльской нефтью. Пентагон не уточнил в своем сообщении, был ли танкер Veronica III официально захвачен и передан под контроль США, а позднее в электронном письме агентству AP заявил, что он не имеет дополнительной информации, кроме этой публикации.

На прошлой неделе американские военные поднялись на борт другого танкера в Индийском океане, Aquila II. По словам представителя Пентагона, как пишет AP, судно удерживалось до тех пор, пока Соединенные Штаты не решат его дальнейшую судьбу.

Великобритания и европейские союзники обсудили конфискацию танкеров "теневого флота" россии14.02.26, 17:45 • 3816 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Ассошиэйтед Пресс
Министерство финансов Соединенных Штатов Америки
Панама
Пентагон
Венесуэла
Дональд Трамп
Индийский океан
Соединённые Штаты
Иран