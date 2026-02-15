Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи в Мар-а-Лаго в декабре, что он будет поддерживать израильские удары по баллистической программе Ирана, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, пишет УНН.

По данным источников в американских военных и разведывательных кругах, США сосредоточивались не столько на том, может ли Израиль действовать, сколько на том, как Вашингтон мог бы помочь с ударами по Ирану. Среди вариантов – обеспечение дозаправки израильских самолетов в воздухе и деликатный вопрос получения разрешения на пролет от стран, находящихся вдоль потенциального маршрута.

Непонятно, какие страны предоставят разрешение на пролет США для заправки израильских самолетов для потенциального удара. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для любых ударов по Ирану или иранских ударов