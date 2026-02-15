$42.990.00
51.030.00
ukenru
Эксклюзив
14:11 • 14850 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 20113 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 18825 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 20278 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 54261 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 42987 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 39359 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 31345 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 29911 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 25077 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Погода
−2°
4.1м/с
93%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ

Киев • УНН

 • 142 просмотра

Трамп сообщил Нетаньяху о поддержке израильских ударов по Ирану, если не будет соглашения с Тегераном. США рассматривают варианты помощи, включая дозаправку и разрешения на пролет.

Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ

Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи в Мар-а-Лаго в декабре, что он будет поддерживать израильские удары по баллистической программе Ирана, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По данным источников в американских военных и разведывательных кругах, США сосредоточивались не столько на том, может ли Израиль действовать, сколько на том, как Вашингтон мог бы помочь с ударами по Ирану. Среди вариантов – обеспечение дозаправки израильских самолетов в воздухе и деликатный вопрос получения разрешения на пролет от стран, находящихся вдоль потенциального маршрута.

Непонятно, какие страны предоставят разрешение на пролет США для заправки израильских самолетов для потенциального удара. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для любых ударов по Ирану или иранских ударов

- подчеркивает издание.

Эти обсуждения внутри аппарата национальной безопасности совпали с демонстрацией силы со стороны Соединенных Штатов в отношении Тегерана.

В четверг стало известно, что второй американский авианосец, USS Gerald R. Ford, и его флотилия военных кораблей будут отправлены на Ближний Восток.

США заявили о захвате Veronica III, перевозившего подсанкционную нефть15.02.26, 16:26 • 4068 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Столкновения
Израиль
Иордания
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Биньямин Нетаньяху
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран