Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ
Киев • УНН
Трамп сообщил Нетаньяху о поддержке израильских ударов по Ирану, если не будет соглашения с Тегераном. США рассматривают варианты помощи, включая дозаправку и разрешения на пролет.
Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время встречи в Мар-а-Лаго в декабре, что он будет поддерживать израильские удары по баллистической программе Ирана, если соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники, пишет УНН.
Детали
По данным источников в американских военных и разведывательных кругах, США сосредоточивались не столько на том, может ли Израиль действовать, сколько на том, как Вашингтон мог бы помочь с ударами по Ирану. Среди вариантов – обеспечение дозаправки израильских самолетов в воздухе и деликатный вопрос получения разрешения на пролет от стран, находящихся вдоль потенциального маршрута.
Непонятно, какие страны предоставят разрешение на пролет США для заправки израильских самолетов для потенциального удара. Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты публично заявили, что не позволят использовать свое воздушное пространство для любых ударов по Ирану или иранских ударов
Эти обсуждения внутри аппарата национальной безопасности совпали с демонстрацией силы со стороны Соединенных Штатов в отношении Тегерана.
В четверг стало известно, что второй американский авианосец, USS Gerald R. Ford, и его флотилия военных кораблей будут отправлены на Ближний Восток.
