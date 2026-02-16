Нетаньяху требует полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана в рамках нового соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Конференции президентов американских еврейских организаций, заявил о необходимости бескомпромиссного подхода к ядерной программе Тегерана. Он подчеркнул, что любая договоренность между США и Ираном должна предусматривать не просто приостановку обогащения урана, а ликвидацию всего оборудования и мощностей, которые позволяют проводить такой процесс. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Биньямин Нетаньяху выразил скептицизм относительно готовности Ирана соблюдать какие-либо обязательства, напомнив президенту Дональду Трампу о прошлом опыте нарушений со стороны Тегерана. По словам израильского лидера, ключевыми элементами "хорошей сделки" должны быть полный вывоз обогащенного материала за пределы страны и физическое уничтожение центрифуг.

Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана

Не будет никаких возможностей для обогащения – не остановка процесса обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, которая позволяет обогащать в первую очередь – подчеркнул Нетаньяху.

Газа и переход от финансовой помощи США к партнерству

Касаясь ситуации в Секторе Газа, премьер-министр отметил, что Армия обороны Израиля уже уничтожила 150 километров подземных туннелей из ориентировочных 500 километров сети ХАМАС. Он подтвердил намерение "завершить работу" до полной ликвидации угрозы, несмотря на международное давление относительно прекращения огня. Кроме того, Нетаньяху выдвинул амбициозное предложение постепенно сократить военную помощь от США до нуля в течение следующих 10 лет, объясняя это ростом индийской и израильской экономик и желанием перевести отношения с Вашингтоном в формат равноправного стратегического партнерства.

Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ