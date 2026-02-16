Нетаньяху требует полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана в рамках нового соглашения

$42.990.00
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 11:51
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
Зеленский объявил о введении спортивных санкций после скандала на Олимпиаде
15 февраля, 18:34
МИД Украины призвал к бойкоту Международной премии ЮНЕСКО-Россия им. Менделеева
15 февраля, 18:47
Китай тайно строит ядерные объекты в отдаленных горных долинах - NYT
15 февраля, 19:10
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины
15 февраля, 21:02
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела
15 февраля, 22:26
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
15 февраля, 14:11
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 34289 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
13 февраля, 11:25
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 100059 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
13 февраля, 10:00
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 157988 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда
13 февраля, 07:25
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета
12 февраля, 11:15
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Виктор Орбан
Сэм Альтман
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Вашингтон
Германия
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты
01:45
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"
14 февраля, 23:20
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн
14 февраля, 08:54
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры
13 февраля, 18:43
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за руки
13 февраля, 18:03
Техника
Социальная сеть
Нефть марки Brent
Золото
ЧатГПТ

Нетаньяху требует полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана в рамках нового соглашения

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху требует ликвидации всего оборудования для обогащения урана в Иране. Он также предложил сократить военную помощь США до нуля, переходя к партнерству.

Нетаньяху требует полного демонтажа ядерной инфраструктуры Ирана в рамках нового соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Конференции президентов американских еврейских организаций, заявил о необходимости бескомпромиссного подхода к ядерной программе Тегерана. Он подчеркнул, что любая договоренность между США и Ираном должна предусматривать не просто приостановку обогащения урана, а ликвидацию всего оборудования и мощностей, которые позволяют проводить такой процесс. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Биньямин Нетаньяху выразил скептицизм относительно готовности Ирана соблюдать какие-либо обязательства, напомнив президенту Дональду Трампу о прошлом опыте нарушений со стороны Тегерана. По словам израильского лидера, ключевыми элементами "хорошей сделки" должны быть полный вывоз обогащенного материала за пределы страны и физическое уничтожение центрифуг.

Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана15.02.26, 02:01 • 8152 просмотра

Не будет никаких возможностей для обогащения – не остановка процесса обогащения, а демонтаж оборудования и инфраструктуры, которая позволяет обогащать в первую очередь

– подчеркнул Нетаньяху.

Газа и переход от финансовой помощи США к партнерству

Касаясь ситуации в Секторе Газа, премьер-министр отметил, что Армия обороны Израиля уже уничтожила 150 километров подземных туннелей из ориентировочных 500 километров сети ХАМАС. Он подтвердил намерение "завершить работу" до полной ликвидации угрозы, несмотря на международное давление относительно прекращения огня. Кроме того, Нетаньяху выдвинул амбициозное предложение постепенно сократить военную помощь от США до нуля в течение следующих 10 лет, объясняя это ростом индийской и израильской экономик и желанием перевести отношения с Вашингтоном в формат равноправного стратегического партнерства.

Трамп заявил Нетаньяху, что поддержит израильские удары по Ирану - СМИ15.02.26, 20:17 • 5796 просмотров

Степан Гафтко

Ядерное оружие
Израиль
Дональд Трамп
Индия
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Иран