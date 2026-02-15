Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 5946 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 13646 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 15447 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 16138 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 16839 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 16886 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14436 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14899 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14859 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14300 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.3м/с
81%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путин хочет всю Донецкую область, чтобы "продать" это как победу - Зеленский14 февраля, 16:31 • 4248 просмотра
Зеленский на встрече с Алиевым назвал единственную причину продолжительности войны с РФPhotoVideo14 февраля, 16:50 • 9012 просмотра
Зеленский и Павел обсудили военную поддержку Украины и участие Чехии в инициативе PURLVideo14 февраля, 17:24 • 4108 просмотра
"Это неожиданность" - Зеленский прокомментировал смену руководителя делегации рф на переговорах14 февраля, 17:39 • 8248 просмотра
Украинские военные сорвали попытку россиян закрепиться в Часовом Яру18:16 • 4320 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 75533 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 118984 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 69258 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 86710 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 127270 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Дональд Трамп
Марко Рубио
Ильхам Алиев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Азербайджан
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"23:20 • 158 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 15536 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 15144 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 18481 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 41747 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Ракетный комплекс "Панцирь"
Золото

Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Трамп и Нетаньяху договорились усилить экономическое давление на Иран. Целью является сокращение экспорта нефти в Китай, чтобы заставить Тегеран пойти на уступки в ядерной программе.

Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились об усилении экономической блокады Тегерана. Основной удар планируется направить на иранский экспорт нефти в Китай, являющийся главным источником доходов исламской республики, с целью заставить режим пойти на существенные уступки в ядерной программе. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Центральным инструментом новой стратегии стал исполнительный указ, подписанный Трампом 6 февраля, который вводит беспрецедентный механизм вторичных санкций. Документ позволяет вводить тарифы в размере до 25% на товары из любой страны, которая продолжает покупать иранскую нефть или вести бизнес с Тегераном.

Встреча Трампа и Нетаньяху завершилась без "окончательного" результата по Ирану - СМИ11.02.26, 23:03 • 4511 просмотров

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что обе стороны согласились действовать максимально жестко, чтобы лишить Иран финансовых ресурсов для финансирования прокси-групп и разработки ракет. Однако реализация этого плана может усложнить подготовку к запланированному на апрель саммиту в Пекине, поскольку США критически зависят от китайских поставок редкоземельных магнитов.

Несмотря на общую цель – недопущение появления ядерного оружия у Ирана – лидеры выявили разные взгляды на пути ее достижения. Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно возможности заключения нового, более выгодного для США соглашения, заявив: "Посмотрим, возможно ли это. Давайте попробуем". В то же время Биньямин Нетаньяху остался скептическим, подчеркнув невозможность доверять Тегерану даже в случае подписания каких-либо документов.

Трамп заявил, что на встрече с Нетаньяху настаивал на продолжении переговоров США с Ираном11.02.26, 22:42 • 3803 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Санкции
Израиль
Пекин
Дональд Трамп
Тегеран
Биньямин Нетаньяху
Китай
Соединённые Штаты
Иран