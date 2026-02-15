Трамп и Нетаньяху согласовали стратегию максимального давления на нефтяной экспорт Ирана

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху договорились об усилении экономической блокады Тегерана. Основной удар планируется направить на иранский экспорт нефти в Китай, являющийся главным источником доходов исламской республики, с целью заставить режим пойти на существенные уступки в ядерной программе. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

Центральным инструментом новой стратегии стал исполнительный указ, подписанный Трампом 6 февраля, который вводит беспрецедентный механизм вторичных санкций. Документ позволяет вводить тарифы в размере до 25% на товары из любой страны, которая продолжает покупать иранскую нефть или вести бизнес с Тегераном.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что обе стороны согласились действовать максимально жестко, чтобы лишить Иран финансовых ресурсов для финансирования прокси-групп и разработки ракет. Однако реализация этого плана может усложнить подготовку к запланированному на апрель саммиту в Пекине, поскольку США критически зависят от китайских поставок редкоземельных магнитов.

Несмотря на общую цель – недопущение появления ядерного оружия у Ирана – лидеры выявили разные взгляды на пути ее достижения. Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм относительно возможности заключения нового, более выгодного для США соглашения, заявив: "Посмотрим, возможно ли это. Давайте попробуем". В то же время Биньямин Нетаньяху остался скептическим, подчеркнув невозможность доверять Тегерану даже в случае подписания каких-либо документов.

