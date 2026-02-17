$43.100.11
16 лютого, 17:19 • 10750 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 18814 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 17871 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 30030 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 26263 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 47056 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26103 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29461 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35486 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38192 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Очільник МЗС Ірану та голова МАГАТЕ провели зустріч в Женеві напередодні нового раунду ядерних переговорів із США

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 16 лютого в Женеві. Зустріч відбулася напередодні другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном.

Очільник МЗС Ірану та голова МАГАТЕ провели зустріч в Женеві напередодні нового раунду ядерних переговорів із США
Фото: Reuters

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі для обговорення технічних аспектів моніторингу іранської ядерної програми. Зустріч відбулася 16 лютого в Женеві, за день до початку другого раунду непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном за посередництва Оману. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Аббас Аракчі прибув до Швейцарії з командою ядерних експертів, підкресливши готовність Ірану до конструктивного діалогу, але водночас виключивши можливість будь-яких поступок під зовнішнім тиском. Переговори проходять на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході та закликів Ізраїлю до повного демонтажу іранської ядерної інфраструктури.

Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди16.02.26, 06:26 • 4224 перегляди

МАГАТЕ наполягає на отриманні чітких роз'яснень щодо стану 440 кілограмів урану, збагаченого до 60%, доступ до якого був обмежений після атак на об'єкти в Натанзі та Фордо.

Позиції сторін щодо майбутньої угоди

Іранська сторона наполягає, що її ядерна діяльність має виключно мирний характер, і вимагає повного скасування міжнародних санкцій в обмін на обмеження програми. У той же час адміністрація Дональда Трампа прагне розширити рамки переговорів, включивши до них питання іранської ракетної програми та регіональної стабільності.

Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ15.02.26, 20:17 • 7554 перегляди

Я прибув до Женеви з реальними ідеями для досягнення справедливої та рівноправної угоди. Але те, чого точно немає на столі переговорів – це капітуляція перед загрозами

– заявив Аракчі у своєму повідомленні в мережі X.

Рафаель Гроссі охарактеризував нинішній етап як "надзвичайно складний перехресток", наголосивши на необхідності термінових кроків для відновлення довіри.

Ми щойно завершили поглиблені технічні обговорення в рамках підготовки до важливих переговорів, запланованих на завтра. Нам необхідно прояснити ситуацію із запасами урану та забезпечити повноцінний доступ інспекторів

– підкреслив Гроссі після зустрічі.

Іран почав військові навчання в Ормузькій протоці на тлі напруги зі США - ЗМІ16.02.26, 20:49 • 2946 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Санкції
Енергетика
Ізраїль
Женева
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Reuters
Швейцарія
Вашингтон
Дональд Трамп
Тегеран
Оман
Іран