Очільник МЗС Ірану та голова МАГАТЕ провели зустріч в Женеві напередодні нового раунду ядерних переговорів із США

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі для обговорення технічних аспектів моніторингу іранської ядерної програми. Зустріч відбулася 16 лютого в Женеві, за день до початку другого раунду непрямих переговорів між Тегераном і Вашингтоном за посередництва Оману. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Аббас Аракчі прибув до Швейцарії з командою ядерних експертів, підкресливши готовність Ірану до конструктивного діалогу, але водночас виключивши можливість будь-яких поступок під зовнішнім тиском. Переговори проходять на тлі посилення військової присутності США на Близькому Сході та закликів Ізраїлю до повного демонтажу іранської ядерної інфраструктури.

Нетаньягу вимагає повного демонтажу ядерної інфраструктури Ірану в межах нової угоди

МАГАТЕ наполягає на отриманні чітких роз'яснень щодо стану 440 кілограмів урану, збагаченого до 60%, доступ до якого був обмежений після атак на об'єкти в Натанзі та Фордо.

Іранська сторона наполягає, що її ядерна діяльність має виключно мирний характер, і вимагає повного скасування міжнародних санкцій в обмін на обмеження програми. У той же час адміністрація Дональда Трампа прагне розширити рамки переговорів, включивши до них питання іранської ракетної програми та регіональної стабільності.

Трамп заявив Нетаньягу, що підтримає ізраїльські удари по Ірану - ЗМІ

– заявив Аракчі у своєму повідомленні в мережі X.

Я прибув до Женеви з реальними ідеями для досягнення справедливої та рівноправної угоди. Але те, чого точно немає на столі переговорів – це капітуляція перед загрозами

Рафаель Гроссі охарактеризував нинішній етап як "надзвичайно складний перехресток", наголосивши на необхідності термінових кроків для відновлення довіри.

Ми щойно завершили поглиблені технічні обговорення в рамках підготовки до важливих переговорів, запланованих на завтра. Нам необхідно прояснити ситуацію із запасами урану та забезпечити повноцінний доступ інспекторів