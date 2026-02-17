Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит суд

$43.170.07
Подготовительное заседание по делу врачей Виталия Русакова и Марины Белоцерковской о смерти бизнесмена Аднана Кивана перенесено на 26 февраля из-за неявки адвоката. Тем временем Русаков и клиника Odrex активно проводят PR-кампанию в соцсетях.

Одесское правосудие на паузе: подготовительное заседание по делу против врачей Виталия Русакова и Марины Белоцерковской по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана перенесено на 26 февраля. Пока судебное разбирательство затягивается, подсудимый совместно со скандальной клиникой Odrex разворачивают масштабную PR-кампанию в соцсетях, сообщает УНН.

В Приморском районном суде Одессы должно было состояться подготовительное заседание по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана. Однако рассмотрение поставлено на паузу до 26 февраля. Причина переноса – отсутствие на заседании адвоката скандального врача Русакова. Как стало известно УНН, на заседание не явился адвокат Николай Ореховский.

В юридической практике неявка защитников или внезапная смена адвокатов прямо во время процесса часто расценивается как классический метод затягивания судебного разбирательства. Это позволяет стороне защиты выиграть время, когда аргументов по существу дела, вероятно, не хватает.

Пока защита Русакова затягивает рассмотрение дела, врач вместе с клиникой Odrex активно шлифуют репутацию. В Facebook и Instagram перед судебными заседаниями появляются трогательные посты о "вере в медицину" и благодарных пациентах.

"Такие истории пациентов снова и снова напоминают, ради чего я выбрал медицину, наполняя меня новыми силами и верой", – написал Русаков в сообщении.

Впрочем, записаться на прием к скандальному врачу сейчас невозможно. В регистратуре клиники журналисту УНН сообщили, что информации о графике работы Русакова нет, а запись временно не осуществляется.

Похоже, что Виталий Русаков сейчас работает исключительно как "фотомодель" для соцсетей, пытаясь отбелить реноме перед приговором, тогда как реальная медицинская практика поставлена на паузу.

Можем предположить, что защита понимает – когда факты в зале суда говорят не в твою пользу, остается только два пути: максимально оттягивать финал и постить красивые фото в надежде, что публичный образ окажется убедительнее судебных аргументов.

Отдельное измерение этого дела – личные отношения между врачом и пациентом. Как рассказала в интервью одесская журналистка Зоя Казанжи, Виталий Русаков на протяжении многих лет был личным врачом Аднана Кивана, а между семьями были близкие и доверительные отношения. По словам Казанжи, бизнесмен полностью доверял своему врачу: при жизни он подарил ему квартиру в новостройке и новый автомобиль Lexus по случаю свадьбы.

В то же время после смерти своего пациента Русаков публично отрицал причастность к лечению Аднана Кивана. Такая позиция шокировала близкое окружение бизнесмена и его семью.

Напомним

Виталий Русаков является одним из двух врачей, которым сообщено о подозрении в уголовном производстве по факту смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана. Обоим медикам инкриминируют ч.1 ст.140 УК Украины – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента.

Еще одним врачом по делу является уже уволенная из Odrex онколог Марина Белоцерковская. Именно она сопровождала лечение онкологии Аднана Кивана в клинике Odrex с мая по октябрь 2024 года и находилась на постоянной связи с семьей пациента.

Показательно, что и в процессуальных вопросах вокруг Белоцерковской судебные заседания также переносились из-за неявки ее защитника. В частности, Киевский апелляционный суд не смог рассмотреть вопрос ее отстранения от должности из-за отсутствия адвоката подозреваемой, в связи с чем слушание было отложено.

По версии следствия, во время лечения Аднана Кивана в клинике Odrex были допущены существенные нарушения стандартов медицинской помощи. В частности, после оперативного вмешательства врач Русаков не назначил пациенту обязательную антибактериальную терапию, а также не отреагировал на признаки послеоперационного осложнения, что привело к развитию сепсиса. Эксперты установили прямую причинно-следственную связь между действиями медиков и наступлением смерти Аднана Кивана. В то же время, согласно принципу презумпции невиновности, окончательную правовую оценку действиям медиков должен дать суд. Сейчас оба врача находятся под мерой пресечения в виде ночного домашнего ареста и обязаны носить электронные средства контроля.

Это дело стало одним из ключевых эпизодов "Дела Odrex" и вызвало широкую общественную дискуссию относительно стандартов лечения в частных медицинских учреждениях и ответственности врачей.

После широкого общественного резонанса начали появляться новые публичные свидетельства пациентов и семей умерших, которые заявляют о возможных системных нарушениях в работе клиники Odrex. Сейчас правоохранительные органы расследуют по меньшей мере 10 уголовных производств, в которых фигурирует Odrex – часть касается смертей пациентов после лечения, другие возможных финансовых злоупотреблений и мошенничества.

После выхода документального фильма "Осиное гнездо" и запуска Telegram-канала StopOdrex, где каждый желающий может анонимно рассказать свою историю лечения в клинике, общественное внимание к деятельности Odrex только усилилось. Таким образом дело, начинавшееся как история одного пациента, переросло в масштабный публичный конфликт вокруг стандартов лечения и прозрачности частной медицины.

Лилия Подоляк

