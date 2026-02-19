Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дронов
Киев • УНН
В ночь на 19 февраля российский город Великие Луки подвергся атаке дронов. В результате ударов загорелась нефтебаза, расположенная рядом с железнодорожной развязкой.
российский город Великие Луки (Псковская область) в ночь на четверг, 19 февраля, подвергся атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что в результате ударов загорелась нефтебаза, при этом рядом находится важная железнодорожная развязка.
Демилитаризовали нефтебазу военного назначения "Великолукская". Степень поражения уточняется
Напомним
Накануне несколько регионов россии подверглись воздушным атакам. В Белгороде была поражена подстанция, а в Чебоксарах атакован энергетический объект.
