Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дронов

$43.260.09
51.170.01
ukenru
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 12015 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 28335 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 25436 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 36251 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 26049 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 20193 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 23631 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 25302 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 18079 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 18788 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
81%
742мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Футболист Даниил Колесник рассказал свою версию конфликта с представителями ТЦКVideo18 февраля, 14:54 • 5500 просмотра
Допуск россиян и белорусов к Паралимпийским играм - в Украине отреагировали18 февраля, 16:08 • 4494 просмотра
В Украине стартовало движение "Честная мобилизация": оно разоблачает "забронированных" уклонистов-"активистов" и "мажоров"Photo18 февраля, 16:34 • 8780 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 12785 просмотра
Дебют Дарьи Чалык на Олимпиаде: какое место удалось занять Украине в женской эстафете по биатлону18:31 • 4982 просмотра
публикации
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 12797 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 28335 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 24150 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 36251 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 61564 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Александр Кубраков
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Беларусь
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo19:06 • 3484 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 16518 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 18562 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 24009 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 36462 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дронов

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В ночь на 19 февраля российский город Великие Луки подвергся атаке дронов. В результате ударов загорелась нефтебаза, расположенная рядом с железнодорожной развязкой.

Нефтебаза в российских Великих Луках загорелась после атаки дронов

российский город Великие Луки (Псковская область) в ночь на четверг, 19 февраля, подвергся атаке дронов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что в результате ударов загорелась нефтебаза, при этом рядом находится важная железнодорожная развязка.

Демилитаризовали нефтебазу военного назначения "Великолукская". Степень поражения уточняется

- говорится в одном из сообщений.

Напомним

Накануне несколько регионов россии подверглись воздушным атакам. В Белгороде была поражена подстанция, а в Чебоксарах атакован энергетический объект.

Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов28.01.26, 11:51 • 34002 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Энергетика