російські чебоксари та бєлгород зазнали нічних атак з повітря - ЗМІ
Київ • УНН
Вночі 18 лютого кілька регіонів росії зазнали повітряних атак. У бєлгороді, ймовірно, уражено підстанцію, а в чебоксарах атаковано енергетичний об'єкт.
В ніч на середу, 18 лютого, кілька регіонів росії опинилися під атакою з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Так, чергового удару зазнав бєлгород, де, ймовірно, було вражено підстанцію.
бєлгород. робота ППО по GMLRS рсзо HIMARS
Пізніше стало відомо про атаку на чебоксари.
чувашія ... чебоксари ... прикурили енергетичний об'єкт у районі АТ "ВНДІР-Прогрес". ... чебоксари. 1000 км від державного кордону України. Страшно жити
Нагадаємо
Напередодні у краснодарському краю рф після атаки БпЛА спалахнув Ільський НПЗ. Вогонь охопив резервуари з паливом та приватний житловий будинок, двоє постраждалих.
