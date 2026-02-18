російські чебоксари та бєлгород зазнали нічних атак з повітря - ЗМІ

$43.170.07
17 лютого, 18:24 • 10931 перегляди
Умєров про мирні переговори у Женеві: завтра політична та військова групи продовжать роботу
Ексклюзив
17 лютого, 14:26 • 20986 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
17 лютого, 12:59 • 24648 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
17 лютого, 12:23 • 26541 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
17 лютого, 12:15 • 24970 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 23745 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 27943 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 36538 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 48281 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 56824 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
США не надали ліцензій на виробництво ракет для Patriot в Європі - Зеленський17 лютого, 20:11
Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого - ОП17 лютого, 21:14
Кількість постраждалих від російських БпЛА на Сумщині зросла до 1117 лютого, 21:33
Українсько-російські переговори у політичній групі зайшли в глухий кут - Axios17 лютого, 21:47
Атака росіян на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла, у ДСНС повідомили подробиці17 лютого, 22:57
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує суд17 лютого, 10:46
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадження16 лютого, 14:10
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аерації
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 77387 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 80671 перегляди
Володимир Зеленський
Герман Галущенко
Олег Кіпер
Рустем Умєров
Андрій Сибіга
Україна
Женева
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Велика Британія
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитини17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтілення17 лютого, 11:43
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхіт17 лютого, 11:12
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення16 лютого, 23:14
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталося16 лютого, 18:54
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
MIM-104 Patriot

російські чебоксари та бєлгород зазнали нічних атак з повітря - ЗМІ

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Вночі 18 лютого кілька регіонів росії зазнали повітряних атак. У бєлгороді, ймовірно, уражено підстанцію, а в чебоксарах атаковано енергетичний об'єкт.

російські чебоксари та бєлгород зазнали нічних атак з повітря - ЗМІ

В ніч на середу, 18 лютого, кілька регіонів росії опинилися під атакою з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Так, чергового удару зазнав бєлгород, де, ймовірно, було вражено підстанцію.

бєлгород. робота ППО по GMLRS рсзо HIMARS

- написали у мережі.

Пізніше стало відомо про атаку на чебоксари.

чувашія ... чебоксари ... прикурили енергетичний об'єкт у районі АТ "ВНДІР-Прогрес". ... чебоксари. 1000 км від державного кордону України. Страшно жити

- йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо

Напередодні у краснодарському краю рф після атаки БпЛА спалахнув Ільський НПЗ. Вогонь охопив резервуари з паливом та приватний житловий будинок, двоє постраждалих.

У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16.02.26, 07:36 • 23154 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Енергетика