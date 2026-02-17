У краснодарському краї після атаки БПЛА спалахнула пожежа на Ільському НПЗ
Київ • УНН
У краснодарського краю після атаки БПЛА спалахнув Ільський НПЗ. Вогонь охопив резервуари з паливом та приватний житловий будинок, двоє постраждалих.
Жителі селища ільський краснодарського краю повідомили про серію вибухів та масштабну пожежу на території місцевого нафтопереробного заводу. За попередніми даними, підприємство зазнало атаки безпілотників, що призвело до займання резервуарів із паливом. Про це повідомляють росЗМІ та Телеграм-канал Astra, пише УНН.
Деталі
Окрім промислового об’єкта, вогонь охопив приватний житловий будинок, розташований неподалік. Влада регіону підтвердила факт події, проте станом на ранок 17 лютого офіційних коментарів щодо причин вибухів саме на НПЗ ще не надходило.
Постраждалі та наслідки в житловому секторі
Оперативний штаб краснодарського краю офіційно повідомив про двох постраждалих осіб унаслідок пожежі в приватному секторі. На місці працюють пожежні розрахунки та медики, а територія навколо заводу оточена силовиками.
Місцеві мешканці публікують у соціальних мережах кадри з густим чорним димом, який піднімається над територією заводу, проте журналісти поки не змогли провести незалежну верифікацію цих матеріалів.
Наразі відомо про двох постраждалих у житловому будинку, де виникла пожежа. Рятувальні служби працюють над локалізацією вогню, інформація про руйнування на виробничих потужностях уточнюється
