У краснодарському краї після атаки БПЛА спалахнула пожежа на Ільському НПЗ

04:30 • 9250 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 15851 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 26403 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 22384 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 35743 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 28899 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 49647 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26770 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29745 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35712 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
Помер відомий український психіатр та дисидент Семен Глузман16 лютого, 19:55 • 6216 перегляди
Продюсерку серіалу "Тегеран" Дану Іден знайшли мертвою в готелі Афін16 лютого, 20:21 • 4318 перегляди
У Хорватії затримали українця з прихованими пів мільйона євро в автомобілі16 лютого, 21:44 • 10641 перегляди
Гендиректор Rheinmetall заявив про критичну нестачу коштів для збільшення поставок зброї Україні16 лютого, 22:58 • 3828 перегляди
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 4286 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 13513 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 24291 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 35743 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 49647 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 83388 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Джеффрі Епштайн
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Село
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 4288 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto16 лютого, 18:54 • 10673 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 13282 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 23004 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 29124 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
Grand Theft Auto (серія відеоігор)

У краснодарському краї після атаки БПЛА спалахнула пожежа на Ільському НПЗ

Київ • УНН

 • 1152 перегляди

У краснодарського краю після атаки БПЛА спалахнув Ільський НПЗ. Вогонь охопив резервуари з паливом та приватний житловий будинок, двоє постраждалих.

У краснодарському краї після атаки БПЛА спалахнула пожежа на Ільському НПЗ

Жителі селища ільський краснодарського краю повідомили про серію вибухів та масштабну пожежу на території місцевого нафтопереробного заводу. За попередніми даними, підприємство зазнало атаки безпілотників, що призвело до займання резервуарів із паливом. Про це повідомляють росЗМІ та Телеграм-канал Astra, пише УНН.

Деталі

Окрім промислового об’єкта, вогонь охопив приватний житловий будинок, розташований неподалік. Влада регіону підтвердила факт події, проте станом на ранок 17 лютого офіційних коментарів щодо причин вибухів саме на НПЗ ще не надходило.

Постраждалі та наслідки в житловому секторі

Оперативний штаб краснодарського краю офіційно повідомив про двох постраждалих осіб унаслідок пожежі в приватному секторі. На місці працюють пожежні розрахунки та медики, а територія навколо заводу оточена силовиками.

Місцеві мешканці публікують у соціальних мережах кадри з густим чорним димом, який піднімається над територією заводу, проте журналісти поки не змогли провести незалежну верифікацію цих матеріалів.

Наразі відомо про двох постраждалих у житловому будинку, де виникла пожежа. Рятувальні служби працюють над локалізацією вогню, інформація про руйнування на виробничих потужностях уточнюється

– зазначили в повідомленні оперативного штабу.

У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі16.02.26, 07:36 • 22842 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Нерухомість
Село
Техніка
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні