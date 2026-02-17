В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнул пожар на Ильском НПЗ

Жители поселка Ильский Краснодарского края сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре на территории местного нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, предприятие подверглось атаке беспилотников, что привело к возгоранию резервуаров с топливом. Об этом сообщают росСМИ и Телеграм-канал Astra, пишет УНН.

Помимо промышленного объекта, огонь охватил частный жилой дом, расположенный неподалеку. Власти региона подтвердили факт происшествия, однако по состоянию на утро 17 февраля официальных комментариев относительно причин взрывов именно на НПЗ еще не поступало.

Оперативный штаб Краснодарского края официально сообщил о двух пострадавших в результате пожара в частном секторе. На месте работают пожарные расчеты и медики, а территория вокруг завода оцеплена силовиками.

Местные жители публикуют в социальных сетях кадры с густым черным дымом, который поднимается над территорией завода, однако журналисты пока не смогли провести независимую верификацию этих материалов.

В настоящее время известно о двух пострадавших в жилом доме, где возник пожар. Спасательные службы работают над локализацией огня, информация о разрушениях на производственных мощностях уточняется