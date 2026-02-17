В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнул пожар на Ильском НПЗ

$43.100.11
51.130.09
ukenru
04:30 • 10248 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 16816 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 27405 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 23004 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 36464 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 29117 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 50059 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26835 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29805 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35750 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.7м/с
84%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер известный украинский психиатр и диссидент Семен Глузман16 февраля, 19:55 • 6908 просмотра
Продюсера сериала "Тегеран" Дану Иден нашли мертвой в отеле Афин16 февраля, 20:21 • 4894 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле16 февраля, 21:44 • 11026 просмотра
Гендиректор Rheinmetall заявил о критической нехватке средств для увеличения поставок оружия Украине16 февраля, 22:58 • 4442 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 5084 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 13883 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 24658 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 36467 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 50059 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 83648 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Джеффри Эпштейн
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Село
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 5246 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 10886 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 13508 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 23185 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 29275 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Grand Theft Auto

В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнул пожар на Ильском НПЗ

Киев • УНН

 • 1928 просмотра

В Краснодарском крае после атаки БПЛА загорелся Ильский НПЗ. Огонь охватил резервуары с топливом и частный жилой дом, двое пострадавших.

В Краснодарском крае после атаки БПЛА вспыхнул пожар на Ильском НПЗ

Жители поселка Ильский Краснодарского края сообщили о серии взрывов и масштабном пожаре на территории местного нефтеперерабатывающего завода. По предварительным данным, предприятие подверглось атаке беспилотников, что привело к возгоранию резервуаров с топливом. Об этом сообщают росСМИ и Телеграм-канал Astra, пишет УНН.

Детали

Помимо промышленного объекта, огонь охватил частный жилой дом, расположенный неподалеку. Власти региона подтвердили факт происшествия, однако по состоянию на утро 17 февраля официальных комментариев относительно причин взрывов именно на НПЗ еще не поступало.

Пострадавшие и последствия в жилом секторе

Оперативный штаб Краснодарского края официально сообщил о двух пострадавших в результате пожара в частном секторе. На месте работают пожарные расчеты и медики, а территория вокруг завода оцеплена силовиками.

Местные жители публикуют в социальных сетях кадры с густым черным дымом, который поднимается над территорией завода, однако журналисты пока не смогли провести независимую верификацию этих материалов.

В настоящее время известно о двух пострадавших в жилом доме, где возник пожар. Спасательные службы работают над локализацией огня, информация о разрушениях на производственных мощностях уточняется

– отметили в сообщении оперативного штаба.

В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16.02.26, 07:36 • 22857 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Недвижимость
Село
Техника
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине