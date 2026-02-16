В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре

российские власти сообщили о серьезных повреждениях объектов энергетики в Брянской и Белгородской областях после ночной атаки, что привело к отключению света и отопления в жилых кварталах. Об этом пишет УНН.

Детали

Местные администрации подтвердили, что энергосистема регионов работает в экстремальном режиме, а аварийные службы не успевают восстанавливать поврежденные узлы из-за масштабности разрушений. Жители нескольких муниципальных образований вынуждены оставаться без базовых коммунальных услуг в условиях зимнего периода.

Обесточивание Брянской области и остановка теплоснабжения

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате поражения инфраструктурных объектов без электричества и тепла остались пять муниципальных районов, а также часть областного центра.

Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине

российские чиновники признают, что прямое попадание в энергетические узлы парализовало работу котельных, что создало критическую ситуацию для социальных объектов и частных домохозяйств. Сейчас точные сроки восстановления питания не называются, поскольку степень технических повреждений требует длительного ремонта.

Энергетический кризис в Белгороде и круглосуточный режим ремонтных работ

Аналогичная ситуация зафиксирована и в Белгородской области, где обстрел повлек за собой разрушение важных элементов энергетической сети. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил, что энергетики вынуждены работать в круглосуточном режиме уже несколько недель подряд из-за регулярных повреждений трансформаторов и линий электропередач.

Все аварийные бригады работали всю ночь и продолжают работать и на сегодняшний момент, как и последние несколько недель практически в круглосуточном режиме – сообщил Гладков.

В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела