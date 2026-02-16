В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре

$42.990.00
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 16027 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 37483 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 11:51 • 37942 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
15 февраля, 10:18 • 32335 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 30805 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 70996 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 50957 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 45160 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 34663 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
Государства-члены Совета мира пообещали выделить более 5 млрд долларов на восстановление Сектора Газа – Трамп15 февраля, 20:23 • 4482 просмотра
Президент Колумбии согласился на создание независимой комиссии для расследования связей повстанцев с наркоторговлей15 февраля, 20:50 • 4056 просмотра
Венгрия и Словакия требуют от Хорватии открытия альтернативного маршрута для транзита нефти из РФ в обход Украины15 февраля, 21:02 • 8084 просмотра
Компания Warner Bros Discovery рассматривает возможность возобновления переговоров о продаже с Paramount на фоне измененного предложения15 февраля, 21:47 • 5364 просмотра
В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрелаVideo15 февраля, 22:26 • 7538 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 37483 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 101223 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 159302 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 89848 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 106381 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Виктор Орбан
Марко Рубио
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Вашингтон
Иран
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты01:45 • 2500 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 17904 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 26337 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 25002 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 27864 просмотра
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка
Нефть марки Brent

В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре

Киев • УНН

 • 686 просмотра

В Брянской и Белгородской областях РФ возникли значительные проблемы с энергоснабжением после ночной атаки. Это привело к отключению света и отопления в жилых кварталах.

В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре

российские власти сообщили о серьезных повреждениях объектов энергетики в Брянской и Белгородской областях после ночной атаки, что привело к отключению света и отопления в жилых кварталах. Об этом пишет УНН.

Детали

Местные администрации подтвердили, что энергосистема регионов работает в экстремальном режиме, а аварийные службы не успевают восстанавливать поврежденные узлы из-за масштабности разрушений. Жители нескольких муниципальных образований вынуждены оставаться без базовых коммунальных услуг в условиях зимнего периода.

Обесточивание Брянской области и остановка теплоснабжения

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате поражения инфраструктурных объектов без электричества и тепла остались пять муниципальных районов, а также часть областного центра.

Партизаны уничтожили ключевой инструмент координации оккупантов на белгородщине08.02.26, 07:32 • 10471 просмотр

российские чиновники признают, что прямое попадание в энергетические узлы парализовало работу котельных, что создало критическую ситуацию для социальных объектов и частных домохозяйств. Сейчас точные сроки восстановления питания не называются, поскольку степень технических повреждений требует длительного ремонта.

Энергетический кризис в Белгороде и круглосуточный режим ремонтных работ

Аналогичная ситуация зафиксирована и в Белгородской области, где обстрел повлек за собой разрушение важных элементов энергетической сети. Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил, что энергетики вынуждены работать в круглосуточном режиме уже несколько недель подряд из-за регулярных повреждений трансформаторов и линий электропередач.

Все аварийные бригады работали всю ночь и продолжают работать и на сегодняшний момент, как и последние несколько недель практически в круглосуточном режиме

– сообщил Гладков.

В белгородской области зафиксированы масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате массированного обстрела16.02.26, 00:26 • 7804 просмотра

Степан Гафтко

