У брянську та бєлгороді виникли масштабні проблеми з енергопостачанням через удари по критичній інфраструктурі
Київ • УНН
У брянській та бєлгородській областях рф виникли значні проблеми з енергопостачанням після нічної атаки. Це призвело до відключення світла та опалення у житлових кварталах.
російська влада повідомила про серйозні пошкодження об'єктів енергетики у брянській та бєлгородській областях після нічної атаки, що призвело до відключення світла та опалення у житлових кварталах. Про це пише УНН.
Деталі
Місцеві адміністрації підтвердили, що енергосистема регіонів працює в екстремальному режимі, а аварійні служби не встигають відновлювати пошкоджені вузли через масштабність руйнувань. Жителі кількох муніципальних утворень змушені залишатися без базових комунальних послуг в умовах зимового періоду.
Знеструмлення брянської області та зупинка теплопостачання
Губернатор брянської області олександр богомаз заявив, що внаслідок ураження інфраструктурних об'єктів без електрики та тепла залишилися п'ять муніципальних районів, а також частина обласного центру.
російські посадовці визнають, що пряме влучання в енергетичні вузли паралізувало роботу котелень, що створило критичну ситуацію для соціальних об'єктів та приватних домогосподарств. Наразі точні терміни відновлення живлення не називаються, оскільки ступінь технічних пошкоджень потребує тривалого ремонту.
Енергетична криза в бєлгороді та цілодобовий режим ремонтних робіт
Аналогічна ситуація зафіксована і в бєлгородській області, де обстріл спричинив руйнацію важливих елементів енергетичної мережі. Очільник регіону в'ячеслав гладков підтвердив, що енергетики змушені працювати у цілодобовому режимі вже кілька тижнів поспіль через регулярні пошкодження трансформаторів та ліній електропередач.
Усі аварійні бригади працювали всю ніч і продовжують працювати і на сьогоднішній момент, як і останні кілька тижнів практично в цілодобовому режимі
