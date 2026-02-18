российские чебоксары и белгород подверглись ночным атакам с воздуха - СМИ
Киев • УНН
Ночью 18 февраля несколько регионов россии подверглись воздушным атакам. В белгороде, вероятно, поражена подстанция, а в чебоксарах атакован энергетический объект.
В ночь на среду, 18 февраля, несколько регионов россии оказались под атакой с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Так, очередному удару подвергся белгород, где, вероятно, была поражена подстанция.
белгород. работа ПВО по GMLRS рсзо HIMARS
Позже стало известно об атаке на чебоксары.
чувашия ... чебоксары ... прикурили энергетический объект в районе АО "ВНИИР-Прогресс". ... чебоксары. 1000 км от государственной границы Украины. Страшно жить
Напомним
Накануне в краснодарском крае рф после атаки БпЛА загорелся Ильский НПЗ. Огонь охватил резервуары с топливом и частный жилой дом, двое пострадавших.
