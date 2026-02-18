российские чебоксары и белгород подверглись ночным атакам с воздуха - СМИ

$43.170.07
51.160.03
ukenru
17 февраля, 18:24 • 10939 просмотра
Умеров о мирных переговорах в Женеве: завтра политическая и военная группы продолжат работу
Эксклюзив
17 февраля, 14:26 • 21002 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
17 февраля, 12:59 • 24663 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
17 февраля, 12:23 • 26555 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
17 февраля, 12:15 • 24977 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 23749 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 27949 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 36541 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 48287 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 56830 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
2.2м/с
79%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США не предоставили лицензий на производство ракет для Patriot в Европе - Зеленский17 февраля, 20:11 • 4906 просмотра
Украина рассчитывает, что новые пакеты оборонной поддержки начнут поступать до 24 февраля - ОП17 февраля, 21:14 • 4772 просмотра
Число пострадавших от российских БПЛА в Сумской области возросло до 1117 февраля, 21:33 • 6004 просмотра
Украинско-российские переговоры в политической группе зашли в тупик - Axios17 февраля, 21:47 • 6716 просмотра
Атака россиян на Запорожье: число пострадавших возросло, в ГСЧС сообщили подробностиPhoto17 февраля, 22:57 • 3946 просмотра
публикации
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 34151 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 48634 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 56588 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 77398 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 80680 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Герман Галущенко
Олег Кипер
Рустем Умеров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Женева
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 9044 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 22330 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 18209 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 28393 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 26104 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

российские чебоксары и белгород подверглись ночным атакам с воздуха - СМИ

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Ночью 18 февраля несколько регионов россии подверглись воздушным атакам. В белгороде, вероятно, поражена подстанция, а в чебоксарах атакован энергетический объект.

российские чебоксары и белгород подверглись ночным атакам с воздуха - СМИ

В ночь на среду, 18 февраля, несколько регионов россии оказались под атакой с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Так, очередному удару подвергся белгород, где, вероятно, была поражена подстанция.

белгород. работа ПВО по GMLRS рсзо HIMARS

- написали в сети.

Позже стало известно об атаке на чебоксары.

чувашия ... чебоксары ... прикурили энергетический объект в районе АО "ВНИИР-Прогресс". ... чебоксары. 1000 км от государственной границы Украины. Страшно жить

- говорится в одном из сообщений.

Напомним

Накануне в краснодарском крае рф после атаки БпЛА загорелся Ильский НПЗ. Огонь охватил резервуары с топливом и частный жилой дом, двое пострадавших.

В Брянске и Белгороде возникли масштабные проблемы с энергоснабжением из-за ударов по критической инфраструктуре16.02.26, 07:36 • 23154 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Новости МираПроисшествия
Энергетика