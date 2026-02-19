Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів

$43.260.09
Ексклюзив
18 лютого, 16:17
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Футболіст Данило Колесник розповів свою версію конфлікту з представниками ТЦКVideo18 лютого, 14:54
Допуск росіян та білорусів до Паралімпійських ігор - в Україні відреагували18 лютого, 16:08
В Україні стартував рух "Чесна мобілізація": він викриває "заброньованих" ухилянтів-"активістів" та "мажорів"Photo18 лютого, 16:34
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10
Дебют Дарини Чалик на Олімпіаді: яке місце вдалось здобути Україні у жіночій естафеті з біатлону18:31
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10
Винищувачі лінійки "F": від культового "Топ Ган" до сучасного F-35PhotoVideo18 лютого, 15:06
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?18 лютого, 13:04
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 12:34
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Кубраков
Олег Кіпер
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Білорусь
Донецька область
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo19:06
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21
Ірина Білик вразила новим іміджем після б'юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Серіали

Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У ніч на 19 лютого російське місто великі луки зазнало атаки дронів. Внаслідок ударів загорілася нафтобаза, розташована поряд із залізничною розв'язкою.

Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів

російське місто великі луки (псковська область) у ніч на четвер, 19 лютого, зазнало атаки дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що внаслідок ударів загорілася нафтобаза, при цьому поряд знаходиться важлива залізнична розв'язка.

Демілітаризували нафтобазу військового призначення "Великолукська". Ступінь ураження уточнюється

- йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо

Напередодні кілька регіонів росії зазнали повітряних атак. У бєлгороді було уражено підстанцію, а в чебоксарах атаковано енергетичний об'єкт.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів28.01.26, 11:51

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії
Енергетика