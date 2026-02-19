Нафтобаза у російських великих луках загорілася після атаки дронів
Київ • УНН
У ніч на 19 лютого російське місто великі луки зазнало атаки дронів. Внаслідок ударів загорілася нафтобаза, розташована поряд із залізничною розв'язкою.
російське місто великі луки (псковська область) у ніч на четвер, 19 лютого, зазнало атаки дронів. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що внаслідок ударів загорілася нафтобаза, при цьому поряд знаходиться важлива залізнична розв'язка.
Демілітаризували нафтобазу військового призначення "Великолукська". Ступінь ураження уточнюється
Нагадаємо
Напередодні кілька регіонів росії зазнали повітряних атак. У бєлгороді було уражено підстанцію, а в чебоксарах атаковано енергетичний об'єкт.
