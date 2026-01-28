$42.960.17
Ексклюзив
10:05 • 388 перегляди
Втеча від холодів: які теплі країни найчастіше обирають українські туристи взимку
09:51 • 790 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів
08:35 • 3662 перегляди
Зеленський: Україна визначила речі для пропрацювання в угоді зі США щодо повоєнної відбудови, робота з командою Трампа йдеVideo
Ексклюзив
08:19 • 8242 перегляди
Ротавірус у Карпатах: хто в групі ризику та чи варто відмовитись від відпочинку
28 січня, 03:48 • 16221 перегляди
Американський центр стратегічних досліджень оцінив втрати рф у 1,2 млн осіб, Україна втратила до 600 тис. військових
27 січня, 17:43 • 37261 перегляди
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
27 січня, 16:28 • 52667 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
27 січня, 16:20 • 41076 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 61318 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 31576 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Ексклюзиви
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів

Київ • УНН

 • 784 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об'єктів рф, включаючи нафтобазу "Хохольська" у воронезькій області. Також уражено склад БпЛА та пункти управління на окупованих територіях.

Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Хохольська" у Воронезькій області рф, "складу БпЛА, пункту управління БпЛА" та низки інших об’єктів російського агресора, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора", - ідеться у повідомленні.

На ТОТ Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки

- повідомили у Генштабі.

Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області рф. Підтверджено займання нафтопродуктів - спостерігається густий дим

- зазначили у Генштабі.

Результати уточнюються.

"Серед іншого уражено склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області; зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області) та пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області). Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області рф", - сказано у повідомленні Генштабу.

Втрати окупантів уточнюються.

"Окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї рф - підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³)", - зазначили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога22.01.26, 13:14 • 17712 переглядiв

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Луганська область
Дніпропетровська область
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Гуляйполе
Україна