Генштаб підтвердив ураження нафтобази у воронезькій області рф та інших об'єктів окупантів

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази "Хохольська" у Воронезькій області рф, "складу БпЛА, пункту управління БпЛА" та низки інших об’єктів російського агресора, пише УНН.

Деталі

"У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора вчора, та в ніч на 28 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці об’єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території держави-агресора", - ідеться у повідомленні.

На ТОТ Донецької області уражено зосередження живої сили і пункт управління БпЛА противника у районі Великої Новосілки, а також зосередження живої сили противника в районах Шахового та Григоріївки - повідомили у Генштабі.

Також підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі "Хохольська" у Воронезькій області рф. Підтверджено займання нафтопродуктів - спостерігається густий дим - зазначили у Генштабі.

Результати уточнюються.

"Серед іншого уражено склад боєприпасів противника у районі Нижньої Дуванки на ТОТ Луганської області; зосередження живої сили ворога в районі н.п. Гуляйполе (ТОТ Запорізької області) та пункт управління батальйону у районі Березового (ТОТ Дніпропетровської області). Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в н.п. Колотилівка Бєлгородської області рф", - сказано у повідомленні Генштабу.

Втрати окупантів уточнюються.

"Окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї рф - підтверджено пожежу на площі близько 6 200 м² та пошкодження трьох резервуарів (10 000 м³)", - зазначили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.