$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 1338 перегляди
У Мінекономіки визначили потребу в імпорті газу для проходження зими: про що йдеться
Ексклюзив
11:29 • 5760 перегляди
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
11:14 • 1506 перегляди
Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога
10:59 • 5884 перегляди
Трамп заявив про врегулювання 8 воєн та вважає, "що скоро буде ще одна"
07:31 • 12001 перегляди
"Ми підійшли до кінця": посланець Трампа Віткофф перед візитом до москви заявив про значний прогрес у мирних переговорах
Ексклюзив
07:01 • 18652 перегляди
Курс під контролем НБУ: що стоїть за січневими стрибками долара та євро
21 січня, 22:20 • 25896 перегляди
Українська делегація провела у Давосі зустріч із Віткоффом та Кушнером перед їх поїздкою у москву - Умєров
21 січня, 19:21 • 40952 перегляди
ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між закінченням воєнного стану та стартом виборів
21 січня, 15:14 • 39431 перегляди
Зеленський планує вирушити до Давоса на зустріч із Трампом в четвер - ЗМІ
21 січня, 14:44 • 64089 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафтовий ринок оживає: ціни зростають після відмови Трампа від мит проти Європи22 січня, 04:58 • 8538 перегляди
Плюс 1 070 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога на 22 січняPhoto22 січня, 05:06 • 14177 перегляди
Сьогодні Трамп ініціює підписання статуту "Ради миру" в Давосі попри скепсис союзників22 січня, 05:36 • 28091 перегляди
Командування рф перекидає елітні підрозділи з фронту для захисту Криму - АТЕШ22 січня, 05:49 • 15373 перегляди
Трьох українців звільнили з незаконного утримання у Венесуелі - МЗСPhoto22 січня, 06:26 • 12613 перегляди
Публікації
Кінець ООН? Що таке "Рада миру" Трампа і для чого вона створена
Ексклюзив
11:29 • 5760 перегляди
Безпека українських пацієнтів: чому рішення, щодо медичних ліцензій скандальної Odrex не оприлюднено і яку роль у цьому відіграє Ляшко10:28 • 6636 перегляди
Дипломатія Стівена Віткоффа: хронологія всіх зустрічей з путіним та підготовка до нової21 січня, 14:44 • 64089 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
21 січня, 12:43 • 56586 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 56462 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Марк Рютте
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Кривий Ріг
Давос
Дніпропетровська область
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Оголошено нових членів Зали слави авторів пісень 2026 рокуPhoto21 січня, 23:40 • 20682 перегляди
"Крик 7" скоро вийде на великі екрани: хто із зіркових героїв франшизи візьме участь у новій частиніVideo21 січня, 18:19 • 18143 перегляди
Легенда "Євробачення" повертається: Олександр Рибак подався на норвезький відбір з новою піснеюVideo21 січня, 15:49 • 18829 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій21 січня, 12:13 • 56462 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 37597 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Fox News

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога

Київ • УНН

 • 1504 перегляди

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та радіолокаційних станцій у Криму. Також було атаковано склад БПЛА, командно-спостережний пункт та склад боєприпасів.

Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низку об'єктів ППО ворога та нафтового терміналу "Таманьнефтегаз", пише УНН.

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарський край, рф), який задіяний у забезпеченні російських збройних сил. Зафіксовано влучання в ціль - відбулися вибухи та пожежа

- повідомили у Генштабі.

Розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаківка)

- зазначили у Генштабі.

Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема, склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.); командно-спостережний пункт роти 76 дшд і зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.)

- ідеться у повідомленні.

"Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією", - зазначили у Генштабі.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде… Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗ16.01.26, 06:12 • 29071 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Дебальцеве
Євпаторія
Херсонська область
Крим
Україна