Генштаб підтвердив ураження нафтового терміналу "Таманьнефтегаз" та ППО ворога

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження низку об'єктів ППО ворога та нафтового терміналу "Таманьнефтегаз", пише УНН.

У межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора в ніч на 22 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарський край, рф), який задіяний у забезпеченні російських збройних сил. Зафіксовано влучання в ціль - відбулися вибухи та пожежа - повідомили у Генштабі.

Розмір завданих збитків уточнюється.

Крім цього, здійснено ураження низки ворожих об’єктів в тимчасово окупованому українському Криму. Зафіксовано влучання в: радіолокаційну станцію 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Лібкнехтівка); радіолокаційну станцію 55Ж6 "Небо-У" (м. Євпаторія); радіолокаційну станцію 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаківка) - зазначили у Генштабі.

Ступінь збитків уточнюється.

Окрім того, уражено низку об’єктів противника на інших тимчасово окупованих територіях, зокрема, склад зберігання БпЛА (н.п. Новогригорівка, ТОТ Херсонської обл.); командно-спостережний пункт роти 76 дшд і зосередження живої сили противника зі складу 74 омсбр (н.п. Селидове, ТОТ Донецької обл.) - ідеться у повідомленні.

"Також уточнено результати ураження складу боєприпасів 101 окремої бригади матеріально-технічного забезпечення ворога (м. Дебальцеве, ТОТ Донецької обл.). Підтверджено ураження складу з подальшою масштабною детонацією", - зазначили у Генштабі.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей та зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення рф до припинення збройної агресії проти України. Далі буде… Слава Україні!" - підкреслили у Генштабі.

