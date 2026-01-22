Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов ПВО противника и нефтяного терминала "Таманьнефтегаз", пишет УНН.

В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора в ночь на 22 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" (н.п. Волна, Краснодарский край, рф), который задействован в обеспечении российских вооруженных сил. Зафиксировано попадание в цель - произошли взрывы и пожар - сообщили в Генштабе.

Размер нанесенного ущерба уточняется.

Кроме этого, осуществлено поражение ряда вражеских объектов во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксировано попадание в: радиолокационную станцию 59Н6-Е "Противник-ГЕ" (н.п. Либкнехтовка); радиолокационную станцию 55Ж6 "Небо-У" (г. Евпатория); радиолокационную станцию 55Ж6М "Небо-М" (н.п. Русаковка) - отметили в Генштабе.

Степень ущерба уточняется.

Кроме того, поражен ряд объектов противника на других временно оккупированных территориях, в частности, склад хранения БпЛА (н.п. Новогригоровка, ВОТ Херсонской обл.); командно-наблюдательный пункт роты 76 дшд и сосредоточение живой силы противника из состава 74 омсбр (н.п. Селидово, ВОТ Донецкой обл.) - говорится в сообщении.

"Также уточнены результаты поражения склада боеприпасов 101 отдельной бригады материально-технического обеспечения врага (г. Дебальцево, ВОТ Донецкой обл.). Подтверждено поражение склада с последующей масштабной детонацией", - отметили в Генштабе.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует… Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗ