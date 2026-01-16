В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗ
Ночью 16 января российская Рязань подверглась атаке дронов. Вероятной целью атак стал местный НПЗ.
В ночь на 16 января российская Рязань подверглась массированной атаке беспилотников. Один из дронов врезался в верхние этажи многоэтажного жилого дома в жилом комплексе "Открытие" на юго-западе города. Об этом сообщает Телеграм-канал Astra, пишет УНН.
По сообщениям очевидцев и кадрам, опубликованным в сети, беспилотник попал в дом в районе 18-го этажа. В результате взрыва повреждены по меньшей мере четыре квартиры и автомобили, припаркованные во дворе. Местные паблики сообщают о выбитых окнах и разрушениях фасадов.
Жители Рязани насчитали более 15 взрывов. Официальной информации о количестве пострадавших или погибших от местных властей пока не поступало.
Вероятная цель - нефтеперерабатывающий завод
Несмотря на попадание в жилой массив, большинство свидетелей происшествия предполагают, что основной целью атаки был рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Именно в районе предприятия были слышны наиболее интенсивные звуки моторов БПЛА и работу средств противовоздушной обороны.
На данный момент министерство обороны РФ традиционно отчитывается о "перехвате" дронов.
