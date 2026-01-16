В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗ

$43.180.08
50.320.20
ukenru
15 января, 22:04 • 6644 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 18674 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 26032 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 59142 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 70809 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37628 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 34078 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 53078 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42499 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44744 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Постоянный совет ОБСЕ обсудил массированные ракетные и беспилотные атаки россии против Украины - Сибига15 января, 19:21 • 3450 просмотра
Украина созывает Энергетический Рамштайн для получения дополнительной помощи15 января, 19:29 • 2606 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 6540 просмотра
Президент Чехии Павел призвал заменить сочувствие Украине прямой и четкой поддержкойVideo15 января, 20:52 • 3478 просмотра
Нефть резко подешевела: рынок успокоился после отказа США от удара по Ирану00:25 • 3690 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 15058 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 47609 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 59142 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 70809 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 61404 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Андрей Сибига
Владимир Зеленский
Тим Уолз
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 10846 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 23506 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 45181 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78900 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69814 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Truth Social

В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗ

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Ночью 16 января российская Рязань подверглась атаке дронов. Вероятной целью атак стал местный НПЗ.

В Рязани ночью прозвучала серия взрывов, целью атак дронов, вероятно, стал местный НПЗ

В ночь на 16 января российская Рязань подверглась массированной атаке беспилотников. Один из дронов врезался в верхние этажи многоэтажного жилого дома в жилом комплексе "Открытие" на юго-западе города. Об этом сообщает Телеграм-канал Astra, пишет УНН.

Детали

По сообщениям очевидцев и кадрам, опубликованным в сети, беспилотник попал в дом в районе 18-го этажа. В результате взрыва повреждены по меньшей мере четыре квартиры и автомобили, припаркованные во дворе. Местные паблики сообщают о выбитых окнах и разрушениях фасадов.

россия атаковала Украину 82 дронами, 61 из них обезврежен15.01.26, 08:30 • 3708 просмотров

Жители Рязани насчитали более 15 взрывов. Официальной информации о количестве пострадавших или погибших от местных властей пока не поступало.

Вероятная цель - нефтеперерабатывающий завод

Несмотря на попадание в жилой массив, большинство свидетелей происшествия предполагают, что основной целью атаки был рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Именно в районе предприятия были слышны наиболее интенсивные звуки моторов БПЛА и работу средств противовоздушной обороны.

На данный момент министерство обороны РФ традиционно отчитывается о "перехвате" дронов. 

Во Львове российский дрон повредил витражи исторического храма15.01.26, 09:59 • 7702 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Воздушная тревога
Война в Украине