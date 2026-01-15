$43.180.08
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
02:34 • 28153 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 28664 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 30593 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29 • 30913 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42 • 25893 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 22022 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 19285 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 16124 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 15257 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 33984 просмотра
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обысках
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения света
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
Эксклюзив
13 января, 12:46 • 78206 просмотра
Техника
Фильм
Сериал
Шахед-136
Золото

россия атаковала Украину 82 дронами, 61 из них обезврежен

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Ночью россия атаковала Украину 82 дронами, включая реактивные "шахеды". Силы ПВО сбили или подавили 61 вражеский БПЛА.

россия атаковала Украину 82 дронами, 61 из них обезврежен

россия ночью атаковала Украину 82 дронами, в том числе реактивными "шахедами", 61 из них сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 января (с 19:00 14 января) враг атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, около 60 из них - "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. 

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Война в Украине
Курск
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина
Донецк