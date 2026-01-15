россия атаковала Украину 82 дронами, 61 из них обезврежен
Ночью россия атаковала Украину 82 дронами, включая реактивные "шахеды". Силы ПВО сбили или подавили 61 вражеский БПЛА.
россия ночью атаковала Украину 82 дронами, в том числе реактивными "шахедами", 61 из них сбит или подавлен, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 15 января (с 19:00 14 января) враг атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово - рф, Гвардейское - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецк, около 60 из них - "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 61 вражеский БпЛА. Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях
Атака, как указано, продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
