росія атакувала Україну 82 дронами, 61 з них знешкоджено

росія вночі атакувала Україну 82 дронами, у тому числі реактивними "шахедами", 61 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 січня (з 19:00 14 січня) ворог атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 60 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях