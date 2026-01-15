$43.180.08
06:16 • 312 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 25189 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 26186 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 28119 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 28911 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 25010 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 21347 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19026 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15942 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15148 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
росія атакувала Україну 82 дронами, 61 з них знешкоджено

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Вночі росія атакувала Україну 82 дронами, включаючи реактивні "шахеди". Сили ППО збили або придушили 61 ворожий БпЛА.

росія атакувала Україну 82 дронами, 61 з них знешкоджено

росія вночі атакувала Україну 82 дронами, у тому числі реактивними "шахедами", 61 з них збито або придушено, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 15 січня (з 19:00 14 січня) ворог атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово - рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк, близько 60 із них - "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Атака, як вказано, триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

Ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері у Львові15.01.26, 07:27 • 1358 переглядiв

Юлія Шрамко

