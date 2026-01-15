Ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик у Львові
Київ • УНН
Вранці 15 січня ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері у Львові. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч, тракторист отримав легкі поранення.
Вранці 15 січня ворог задав удару безпілотником по Львову. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує УНН.
Деталі
За його словами, ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Степану Бандері.
Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо - без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд
Він уточнив, що вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч - зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.
Нагадаємо
8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Львова балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.
