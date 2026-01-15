Ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик у Львові

Вранці 15 січня ворог задав удару безпілотником по Львову. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує УНН.

За його словами, ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Степану Бандері.

Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо - без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд