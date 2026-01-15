$43.180.08
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 24176 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 26519 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 27483 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 24199 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 20910 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 18680 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 15792 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
14 січня, 13:18 • 15052 перегляди
Рада призначила Дмитра Наталуху очільником Фонду держмайна
Ексклюзив
14 січня, 13:16 • 13152 перегляди
Атака НАБУ на Тимошенко це політична розправа і спроба розхитати владу - політолог
Odrex намагається закрити рот журналістам. Клініка подала до суду на УНН
Ексклюзив
14 січня, 12:53 • 30856 перегляди
Юлія Тимошенко з трибуни Верховної Ради заявила про тиск зі сторони НАБУ і незаконні обшукиVideo14 січня, 11:32 • 41896 перегляди
Гренландський розлом: Чи вистоять Данія та Європа під тиском апетитів Вашингтона?14 січня, 07:00 • 49324 перегляди
Наслідки масованого удару по Києву та області: як живе столиця та Київщина в умовах відключення світла Photo13 січня, 19:36 • 64799 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
13 січня, 12:46 • 75434 перегляди
Ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик у Львові

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Вранці 15 січня ворожий безпілотник впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері у Львові. Вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч, тракторист отримав легкі поранення.

Ворожий безпілотник влучив у дитячий майданчик у Львові

Вранці 15 січня ворог задав удару безпілотником по Львову. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий, інформує УНН.

Деталі

За його словами, ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля памʼятника Степану Бандері.

Символічне місце - те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо - без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд

- розповів Садовий.

Він уточнив, що вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч - зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

Нагадаємо

8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Львова балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці09.01.26, 00:20 • 30621 перегляд

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Андрій Садовий
Львів