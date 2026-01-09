Ударна хвиля від ракетної атаки рф спричинила відключення газу для кількох сотень родин на Львівщині - ОВА
Київ • УНН
У Львівській області через ракетну атаку ворога 376 абонентів залишилися без газу. Ударна хвиля спричинила спрацювання захисного клапана на газорегуляторному пункті, пошкоджено 6 вантажівок.
У Львівській області ударна хвиля внаслідок ракетної атаки рф спровокувала спрацювання автоматичної системи безпеки газу у селищі Рудно Львівської громади, газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях, повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно. До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП. Тимчасово без газу 376 абонентів
З його слів, тривають роботи з відновлення газопостачання.
"Це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть", - зазначив Садовий.
Крім того, за даними Козицького, пошкоджень зазнали 6 приватних вантажівок.
Доповнення
За даними з ПС ЗСУ, 8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Львова балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.
Тоді після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів.
У міноборони рф заявили про удар "орєшніком" по Україні.