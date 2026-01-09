Ударна хвиля від ракетної атаки рф спричинила відключення газу для кількох сотень родин на Львівщині - ОВА

$42.720.15
8 січня, 17:08
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
Ексклюзив
8 січня, 14:11
Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності
8 січня, 13:58
Як залишатися онлайн під час тривалих знеструмлень: Федоров назвав три способи
Ексклюзив
8 січня, 13:48
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
8 січня, 13:23
"Ситуація на дорогах може бути критичною": українців попередили про негоду 9 січня зі штормовим вітром, завірюхами та ожеледицею
8 січня, 12:46
Обмеження на рух вантажівок в Україні знову розширили: деталі
8 січня, 12:09
Зеленський заявив, що документ про гарантії безпеки для України фактично готовий до фіналізації з Трампом
8 січня, 10:13
Блекаут у Дніпрі і області: в місті оголосили надзвичайну ситуацію національного рівня - Філатов
8 січня, 10:10
МЗС через погіршення ситуації з безпекою закликало українців покинути Іран
8 січня, 07:21
Велика Британія передала Україні 13 систем ППО Raven: очікується поставка Gravehawk
Трамп заявив, що його влада як головнокомандувача обмежена лише власною мораллю - NYT
8 січня, 21:40
Ворог масовано атакує Україну різними типами зброї: у Києві чутно вибухи, існує загроза пуску "орєшніка"
8 січня, 21:57
Масована атака на Україну: під ударом ворога опинився Львів, перші подробиці
8 січня, 22:20
Вихід США з десятків міжнародних організацій: з'явилась реакція ООН
8 січня, 23:01
Нічна атака на Київ: щонайменше дві людини постраждали, пошкоджено будинки в трьох районах
8 січня, 23:26
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіант
8 січня, 18:39
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів
8 січня, 17:08
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці "Одрекс"
8 січня, 15:30
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичів
8 січня, 13:48
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 49031 перегляди
Торговці смертю: як пов'язані одеська приватна клініка "Одрекс" і похоронний дім "Анубіс"
7 січня, 12:23
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Юлія Свириденко
Антоніу Гутерреш
Україна
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Венесуела
Львів
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"
8 січня, 08:37
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN
7 січня, 14:22
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"
6 січня, 12:31
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж
5 січня, 21:31
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокаті
4 січня, 17:30
Техніка
Соціальна мережа
Fox News
The New York Times
Іскандер (ОТРК)

Ударна хвиля від ракетної атаки рф спричинила відключення газу для кількох сотень родин на Львівщині - ОВА

Київ • УНН

 • 162 перегляди

У Львівській області через ракетну атаку ворога 376 абонентів залишилися без газу. Ударна хвиля спричинила спрацювання захисного клапана на газорегуляторному пункті, пошкоджено 6 вантажівок.

Ударна хвиля від ракетної атаки рф спричинила відключення газу для кількох сотень родин на Львівщині - ОВА

У Львівській області ударна хвиля внаслідок ракетної атаки рф спровокувала спрацювання автоматичної системи безпеки газу у селищі Рудно Львівської громади, газопостачання тимчасово припинене для 376 абонентів на кількох вулицях, повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

Ударна хвиля внаслідок ракетної атаки ворога вночі спричинила спрацювання захисного запірного клапана на газорегуляторному пункті у Рудно. До з’ясування причин аварії фахівці перекрили подачу газу на вході перед ГРП. Тимчасово без газу 376 абонентів

- написав Козицький.

З його слів, тривають роботи з відновлення газопостачання.

"Це не аварія в мережі - захист спрацював через ударну хвилю. Фахівці вже працюють на місці, перевіряють обладнання. Після цього газ подадуть", - зазначив Садовий.

Крім того, за даними Козицького, пошкоджень зазнали 6 приватних вантажівок.

За даними з ПС ЗСУ, 8 січня о 23:47 ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Львова балістичною ракетою. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину.

Тоді після оголошення повітряної тривоги у Львові було чути серію вибухів. 

У міноборони рф заявили про удар "орєшніком" по Україні.

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Енергетика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Львівська область
Україна
Львів