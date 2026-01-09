Ударная волна от ракетной атаки рф вызвала отключение газа для нескольких сотен семей во Львовской области - ОВА

Во Львовской области ударная волна в результате ракетной атаки рф спровоцировала срабатывание автоматической системы безопасности газа в поселке Рудно Львовской громады, газоснабжение временно прекращено для 376 абонентов на нескольких улицах, сообщили глава Львовской ОВА Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Ударная волна в результате ракетной атаки врага ночью вызвала срабатывание защитного запорного клапана на газорегуляторном пункте в Рудно. До выяснения причин аварии специалисты перекрыли подачу газа на входе перед ГРП. Временно без газа 376 абонентов - написал Козицкий.

По его словам, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения.

"Это не авария в сети - защита сработала из-за ударной волны. Специалисты уже работают на месте, проверяют оборудование. После этого газ подадут", - отметил Садовый.

Кроме того, по данным Козицкого, повреждения получили 6 частных грузовиков.

Дополнение

По данным из ВС ВСУ, 8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Львова баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.

Тогда после объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов.

В минобороны рф заявили об ударе "орешником" по Украине.