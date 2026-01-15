Вражеский беспилотник попал в детскую площадку во Львове
Киев • УНН
Утром 15 января вражеский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере во Львове. Взрывной волной выбило окна в домах рядом, тракторист получил легкие ранения.
Утром 15 января враг нанес удар беспилотником по Львову. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует УНН.
Подробности
По его словам, вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере.
Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего. Предварительно – без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, убиравшего снег, но с ним все в порядке
Он уточнил, что взрывной волной выбило окна в близлежащих домах – в частности, в корпусе политехники и жилых домах.
Напомним
8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Львова баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.
Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности09.01.26, 00:20 • 30622 просмотра