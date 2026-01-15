$43.180.08
02:34
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
14 января, 17:29
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
14 января, 16:42
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53
Юлия Тимошенко с трибуны Верховной Рады заявила о давлении со стороны НАБУ и незаконных обыскахVideo14 января, 11:32 • 42331 просмотра
Гренландский разлом: Выстоят ли Дания и Европа под давлением аппетитов Вашингтона?14 января, 07:00 • 49641 просмотра
Последствия массированного удара по Киеву и области: как живет столица и Киевщина в условиях отключения светаPhoto13 января, 19:36 • 65327 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документацииPhoto
Эксклюзив
13 января, 12:46
Вражеский беспилотник попал в детскую площадку во Львове

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Утром 15 января вражеский беспилотник упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере во Львове. Взрывной волной выбило окна в домах рядом, тракторист получил легкие ранения.

Вражеский беспилотник попал в детскую площадку во Львове

Утром 15 января враг нанес удар беспилотником по Львову. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый, информирует УНН.

Подробности

По его словам, вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере.

Символическое место – то, чего агрессор боится больше всего. Предварительно – без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, убиравшего снег, но с ним все в порядке

- рассказал Садовый.

Он уточнил, что взрывной волной выбило окна в близлежащих домах – в частности, в корпусе политехники и жилых домах.

Напомним

8 января в 23:47 враг нанес ракетный удар по инфраструктуре Львова баллистической ракетой. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч километров в час.

Массированная атака на Украину: под ударом врага оказался Львов, первые подробности09.01.26, 00:20 • 30622 просмотра

