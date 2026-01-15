Во Львове российский дрон повредил витражи исторического храма

Во Львове в результате ночной дроновой атаки РФ повреждены витражи в храме Ольги и Елизаветы, сообщил в четверг глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"В ночь на 15 января 2026 года оккупанты атаковали боевым беспилотником детскую площадку на улице Степана Бандеры во Львове. К счастью, коммунальные работники, которые рядом убирали снег, не пострадали", - отметил глава ОВА.

Вражеский беспилотник попал в детскую площадку возле памятника Степану Бандере во Львове

По его словам, в жилых домах поблизости, а также в корпусе Львовской политехники, школе и колледже выбиты окна.

"В памятнике архитектуры – храме Ольги и Елизаветы – повреждены витражи", - указал Козицкий.

Из-за атаки, по его словам, есть временные изменения в курсировании транспорта во Львове.

россия атаковала Украину 82 дронами, 61 из них обезврежен

Справка

Храм Святых Ольги и Елизаветы – неоготическая церковь УГКЦ во Львове. Церковь построена в память о популярной императрице (цесареве) Елизавете Баварской (Габсбург), известной как Сиси, — жене цесаря Австро-Венгрии Франца-Иосифа I. Ныне здание церкви является вторым по счету в списке самых высоких сооружений города Львова, ее высота составляет 88 метров.