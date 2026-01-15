У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичного храму

$43.180.08
Ексклюзив
07:52 • 370 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
06:16 • 4866 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
02:34 • 29482 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 29824 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 31765 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
14 січня, 17:29 • 31729 перегляди
В енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації - Зеленський
Ексклюзив
14 січня, 16:42 • 26273 перегляди
Промерзання будинків залишає людей без житла: що відбувається з мережами та конструкціями
14 січня, 14:56 • 22300 перегляди
Напад дев'ятикласника з ножем у школі в Києві: 14-річного хлопця після лікування відправлять до СІЗО
Ексклюзив
14 січня, 14:35 • 19395 перегляди
Народний депутат Сергій Власенко заявив про політичну помсту НАБУ через роботу ТСК та критику антикорупційних органів
14 січня, 13:56 • 16199 перегляди
Єврокомісія схвалила законодавчий пакет для фінансової підтримки України на €90 млрд: що далі
