У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичного храму

У Львові внаслідок нічної дронової атаки рф пошкоджено вітражі у храмі Ольги та Єлизавети, повідомив у четвер голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.

Деталі

"У ніч на 15 січня 2026 року окупанти атакували бойовим безпілотником дитячий майданчик на вулиці Степана Бандери у Львові. На щастя, комунальні працівники, які поруч прибирали сніг, не постраждали", - зазначив голова ОВА.

З його слів, у житлових будинках поблизу, а також у корпусі Львівської політехніки, школі та коледжі вибиті вікна.

"У памʼятці архітектури – храмі Ольги та Єлизавети – пошкоджені вітражі", - вказав Козицький.

Через атаку, з його слів, є тимчасові зміни в курсуванні транспорту у Львові.

Довідково

Храм Святих Ольги і Єлизавети - неоготична церква УГКЦ у Львові. Церква збудована на пам'ять про популярну імператрицю (цісареву) Єлизавету Баварську (Габсбурґ), відому як Сісі, — дружину цісаря Австро-Угорщини Франца-Йосифа I. Нині будівля церкви є другою за ліком у списку найвищих споруд міста Львова, її висота складає 88 метрів.