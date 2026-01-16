$43.180.08
15 січня, 22:04
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗ

Київ

 84 перегляди

Вночі 16 січня російська рязань зазнала атаки дронів. Ймовірною ціллю атак став місцевий НПЗ.

У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗ

У ніч на 16 січня російська рязань зазнала масованої атаки безпілотників. Один із дронів врізався у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку в житловому комплексі "Откритіє" на південному заході міста. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями очевидців та кадрами, опублікованими в мережі, безпілотник влучив у будинок в районі 18-го поверху. Внаслідок вибуху пошкоджено щонайменше чотири квартири та автомобілі, що були припарковані у дворі. Місцеві пабліки повідомляють про вибиті вікна та руйнування фасадів.

росія атакувала Україну 82 дронами, 61 з них знешкоджено15.01.26, 08:30 • 3702 перегляди

Мешканці рязані нарахували понад 15 вибухів. Офіційної інформації про кількість постраждалих або загиблих від місцевої влади наразі не надходило.

Ймовірна ціль - нафтопереробний завод

Попри влучання в житловий масив, більшість свідків події припускають, що основною ціллю атаки був рязанський нафтопереробний завод (НПЗ). Саме в районі підприємства було чутно найбільш інтенсивні звуки моторів БПЛА та роботу засобів протиповітряної оборони.

На цей момент міністерство оборони рф традиційно звітує про "перехоплення" дронів. 

У Львові російський дрон пошкодив вітражі історичного храму15.01.26, 09:59 • 7670 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні