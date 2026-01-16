У рязані вночі пролунала серія вибухів, ціллю атак дронів ймовірно став місцевий НПЗ

У ніч на 16 січня російська рязань зазнала масованої атаки безпілотників. Один із дронів врізався у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку в житловому комплексі "Откритіє" на південному заході міста. Про це повідомляє Телеграм-канал Astra, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями очевидців та кадрами, опублікованими в мережі, безпілотник влучив у будинок в районі 18-го поверху. Внаслідок вибуху пошкоджено щонайменше чотири квартири та автомобілі, що були припарковані у дворі. Місцеві пабліки повідомляють про вибиті вікна та руйнування фасадів.

Мешканці рязані нарахували понад 15 вибухів. Офіційної інформації про кількість постраждалих або загиблих від місцевої влади наразі не надходило.

Ймовірна ціль - нафтопереробний завод

Попри влучання в житловий масив, більшість свідків події припускають, що основною ціллю атаки був рязанський нафтопереробний завод (НПЗ). Саме в районі підприємства було чутно найбільш інтенсивні звуки моторів БПЛА та роботу засобів протиповітряної оборони.

На цей момент міністерство оборони рф традиційно звітує про "перехоплення" дронів.

