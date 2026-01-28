Генштаб подтвердил поражение нефтебазы в воронежской области рф и других объектов оккупантов

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение нефтебазы "Хохольская" в Воронежской области рф, "склада БПЛА, пункта управления БПЛА" и ряда других объектов российского агрессора, пишет УНН.

Детали

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора вчера и в ночь на 28 января подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду объектов на временно оккупированных территориях Украины и на территории государства-агрессора", - говорится в сообщении.

На ВОТ Донецкой области поражено сосредоточение живой силы и пункт управления БПЛА противника в районе Великой Новоселки, а также сосредоточение живой силы противника в районах Шахового и Григоровки - сообщили в Генштабе.

Также подразделения Сил обороны Украины били по нефтебазе "Хохольская" в Воронежской области рф. Подтверждено возгорание нефтепродуктов - наблюдается густой дым - отметили в Генштабе.

Результаты уточняются.

"Среди прочего поражен склад боеприпасов противника в районе Нижней Дуванки на ВОТ Луганской области; сосредоточение живой силы врага в районе н.п. Гуляйполе (ВОТ Запорожской области) и пункт управления батальона в районе Березового (ВОТ Днепропетровской области). Кроме того, зафиксировано попадание в сосредоточение живой силы противника в н.п. Колотиловка Белгородской области РФ", - сказано в сообщении Генштаба.

Потери оккупантов уточняются.

"Кроме этого, уточнены результаты недавнего поражения нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае рф - подтвержден пожар на площади около 6 200 м² и повреждение трех резервуаров (10 000 м³)", - отметили в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение военно-экономического потенциала противника с целью принуждения рф к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует. Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.