Зеленский: задача Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение пакетов помощи для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача министра обороны Михаила Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение с пакетами для украинской ПВО. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Задача министра обороны – он сейчас с европейцами и другими нашими партнерами на "Рамштайне": нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но для всех в Европе. россияне не должны привыкнуть, что их ракеты и "шахеды" им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому нужна поддержка для Украины