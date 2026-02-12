Зеленский: задача Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение пакетов помощи для ПВО
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны должен ускорить пакеты для украинской ПВО на заседании "Рамштайн". Это ключевая задача для Украины и всей Европы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача министра обороны Михаила Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение с пакетами для украинской ПВО. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Задача министра обороны – он сейчас с европейцами и другими нашими партнерами на "Рамштайне": нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но для всех в Европе. россияне не должны привыкнуть, что их ракеты и "шахеды" им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому нужна поддержка для Украины
Он отметил, что необходимо давить на россию, нужно завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за войну.
Это предпосылки, чтобы Европу просто не снесло другими российскими ударами – новыми агрессиями и такими же массированными атаками против других европейских государств, как мы сейчас в Украине отбиваем
Глава государства также подчеркнул, что ожидает достаточной активности от всей системы украинской дипломатии.
Это касается МИД и каждого украинского посольства. Если посольство молчит, значит, это неудовлетворительная работа. Украину должны слышать, слышать везде в мире. Украине должны помогать. Ожидаю уже на этой неделе соответствующих результатов по поддержке Украины
Напомним
Ранее Федоров сообщил, что Украина рассчитывает на объявление новых взносов партнеров в укрепление обороны, в частности в сферах противовоздушной обороны, обеспечения дронами и боеприпасами.