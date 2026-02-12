Зеленский: задача Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение пакетов помощи для ПВО

$43.030.06
51.210.04
ukenru
Эксклюзив
16:21 • 4202 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 8702 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 11717 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 15806 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 17412 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 20061 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 21994 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 28073 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73982 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 49212 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.3м/с
90%
732мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Владислав Гераскевич призвал МОК прекратить скандал и передать Украине генераторыVideo12 февраля, 08:05 • 23549 просмотра
Украинец Гераскевич выбыл из Олимпиады-2026 из-за запрета "шлема памяти", планирует апелляцию в CAS12 февраля, 08:19 • 27854 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 41085 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 28124 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 12426 просмотра
публикации
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 28172 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 73642 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 65635 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 68244 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Эксклюзив
11 февраля, 09:00 • 76131 просмотра
Актуальные люди
Андрей Сибига
Марк Рютте
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Германия
Милан
Брюссель
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto14:29 • 7758 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины13:20 • 12468 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 41130 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 36797 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 38379 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Старлинк
MIM-104 Patriot
Шахед-136

Зеленский: задача Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение пакетов помощи для ПВО

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр обороны должен ускорить пакеты для украинской ПВО на заседании "Рамштайн". Это ключевая задача для Украины и всей Европы.

Зеленский: задача Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение пакетов помощи для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что задача министра обороны Михаила Федорова на заседании "Рамштайн" - ускорение с пакетами для украинской ПВО. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН

Задача министра обороны – он сейчас с европейцами и другими нашими партнерами на "Рамштайне": нужно ускорение с пакетами для нашей ПВО. Это ключевая задача сейчас не только для Украины, но для всех в Европе. россияне не должны привыкнуть, что их ракеты и "шахеды" им чем-то помогают. Они только все усложняют и подрывают дипломатические возможности, которых и так, если честно, немного. Именно поэтому нужна поддержка для Украины 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что необходимо давить на россию, нужно завершение войны гарантированной безопасностью и точно без каких-либо вознаграждений агрессору за войну. 

Это предпосылки, чтобы Европу просто не снесло другими российскими ударами – новыми агрессиями и такими же массированными атаками против других европейских государств, как мы сейчас в Украине отбиваем 

- отметил Президент. 

Глава государства также подчеркнул, что ожидает достаточной активности от всей системы украинской дипломатии. 

Это касается МИД и каждого украинского посольства. Если посольство молчит, значит, это неудовлетворительная работа. Украину должны слышать, слышать везде в мире. Украине должны помогать. Ожидаю уже на этой неделе соответствующих результатов по поддержке Украины 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Ранее Федоров сообщил, что Украина рассчитывает на объявление новых взносов партнеров в укрепление обороны, в частности в сферах противовоздушной обороны, обеспечения дронами и боеприпасами.

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Михаил Федоров
Европа
Владимир Зеленский
Украина