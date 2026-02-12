Україна готується відкрити експорт озброєння та масштабувати виробництво дронів – Федоров

Україна найближчим часом оголосить рішення щодо перших українських виробників, які отримають дозвіл на експорт озброєння, водночас пріоритетом залишається повне забезпечення потреб Сил оборони та масштабування власного виробництва дронів. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров під час пресконференції після зустрічі з контактною групою з питань оборони України, передає УНН.

За словами міністра, Президент України вже оголосив про можливість відкриття експорту для більшої кількості виробників, а результати роботи відповідної комісії будуть оприлюднені найближчими днями.

Президент оголосив про можливість експорту для більшої кількості виробників, і в найближчі дні ми повідомимо новини щодо результатів цього процесу – зазначив Федоров.

Він підкреслив, що інтерес до українських розробок з боку партнерів стрімко зростає, зокрема у сфері безпілотних систем. За його словами, багато країн висловлюють бажання долучитися до спільного виробництва українських дронів.

Міністр також повідомив, що вже ведеться робота над новими спільними продуктами, які виготовлятимуться як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, він згадав про виробництво дронів у кооперації з Великою Британією.

Федоров пояснив, що для запуску експорту було оновлено роботу відповідної комісії та видано окремий указ Президента, що має запустити механізм уже в найближчі дні або тижні.

Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї

Водночас міністр наголосив, що прогнозувати обсяги можливого експорту у грошовому вимірі наразі складно. За його словами, Україна презентує партнерам план виробництва дронів на поточний рік, але ці дані не розголошуються публічно.

Ми плануємо суттєво масштабувати виробництво дронів і забезпечення наших військ. Виходячи з ситуації на полі бою, нам потрібна більша кількість різних типів безпілотників – зазначив він.

Окремо Федоров звернув увагу на можливість гнучкого використання європейських кредитних інструментів, що обговорювалися з партнерами, і які мають допомогти наростити виробництво.

При цьому він підкреслив, що експорт українського озброєння можливий лише після повного забезпечення потреб Сил оборони.

Українські дрони передусім мають працювати на задоволення потреб українських сил. Паралельно ми будемо розуміти, які з них можуть бути допущені до експорту – підсумував міністр.

