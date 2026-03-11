Федоров обещает вдвое больше Mavic, Autel и Matrice для фронта, анонсировал новые разработки с ИИ

Для фронта законтрактовано рекордное количество мультикоптеров - военные получат вдвое больше Mavic, Autel и Matrice, параллельно идет работа над альтернативами Mavic с ИИ, сообщили в среду министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок в январе и феврале законтрактовало рекордное количество мультикоптеров. В результате военные получат минимум вдвое больше этих дронов, чем за аналогичный период прошлого года - написал Федоров в соцсетях.

По его словам, "речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других мультикоптерах, которые ежедневно выполняют критические боевые задачи на тактической глубине фронта".

"Увеличенная потребность в мультикоптерах - запрос подразделений. Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов", - сообщил министр.

Уже в феврале, по данным Федорова, "поставки мультикоптеров увеличились на 17% по сравнению с январем". "Нам удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы. Войско нуждается в них в больших количествах - во время боевых задач подразделения регулярно теряют эти дроны. Важная задача Генерального штаба - обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где наиболее необходимо", - указал Федоров.

Параллельно работаем над альтернативами Mavic с использованием ИИ. Уже тестируем решения, которые в ближайшее время будем масштабировать на фронте. В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны - отметил министр.

