09:10 • 5350 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 10918 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 13548 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 28404 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 88240 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 67571 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 41280 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45700 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35959 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 64694 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Федоров обещает вдвое больше Mavic, Autel и Matrice для фронта, анонсировал новые разработки с ИИ

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Минобороны законтрактовало вдвое больше мультикоптеров Mavic, Autel и Matrice. Специалисты уже тестируют отечественные аналоги дронов с использованием ИИ.

Федоров обещает вдвое больше Mavic, Autel и Matrice для фронта, анонсировал новые разработки с ИИ

Для фронта законтрактовано рекордное количество мультикоптеров - военные получат вдвое больше Mavic, Autel и Matrice, параллельно идет работа над альтернативами Mavic с ИИ, сообщили в среду министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

По заданию Министерства обороны Агентство оборонных закупок в январе и феврале законтрактовало рекордное количество мультикоптеров. В результате военные получат минимум вдвое больше этих дронов, чем за аналогичный период прошлого года

- написал Федоров в соцсетях.

По его словам, "речь идет о Mavic, Autel, Matrice и других мультикоптерах, которые ежедневно выполняют критические боевые задачи на тактической глубине фронта".

"Увеличенная потребность в мультикоптерах - запрос подразделений. Их используют для разведки и корректировки огня на глубине до 5 км, поражения пехоты сбросами, минирования путей и повышения точности работы FPV-дронов", - сообщил министр.

Уже в феврале, по данным Федорова, "поставки мультикоптеров увеличились на 17% по сравнению с январем". "Нам удалось оперативно провести тендеры и законтрактовать необходимые объемы. Войско нуждается в них в больших количествах - во время боевых задач подразделения регулярно теряют эти дроны. Важная задача Генерального штаба - обеспечить эффективное распределение между боевыми частями, чтобы техника быстро попадала туда, где наиболее необходимо", - указал Федоров.

Параллельно работаем над альтернативами Mavic с использованием ИИ. Уже тестируем решения, которые в ближайшее время будем масштабировать на фронте. В этом году также значительно увеличиваем закупки ключевых категорий дронов и средств поражения: перехватчики, FPV и оптоволоконные дроны, разведывательные крылья и ударные дроны на оперативную глубину. Уже сформировали годовой план закупок, чтобы усилить Силы обороны

- отметил министр.

Юлия Шрамко

