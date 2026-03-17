Дроны, Middle Strike, Deep Strike и не только - Федоров анонсировал внедрение ИИ-решений в каждый домен современной войны и систему центров
Киев • УНН
Минобороны создает центр компетенций для анализа данных и развития автономных систем. ИИ интегрируют в дроны и артиллерию.
Для ускорения внедрения ИИ в процессы обороны запускают Defense AI Center "A1", сообщил во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.
Ускоряем внедрение ИИ в войне - запускаем Defense AI Center "A1". Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие
Задача центров, по его словам, - "постоянно анализировать поле боя, технологии и определять следующие шаги развития". "В технологической войне побеждает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций", - подчеркнул министр.
"Первым таким центром становится Defense AI Center "A1", который мы реализуем при поддержке правительства Великобритании", - сообщил Федоров.
По его словам, основные задачи центра:
- анализ боевых данных;
- прогнозирование действий противника;
- развитие автономных систем;
- новые инструменты управления.
"Центр поможет быстрее преобразовывать боевой опыт и данные с фронта в технологические решения и ускорять внедрение инноваций в войсках", - отметил глава Минобороны.
"AI-решения станут частью каждого домена современной войны - от разведки до управления. Наша задача - создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, основанная на скорости инноваций, автономных системах и сетевом превосходстве", - подчеркнул Федоров.
Кабмин разрешил тренировать ИИ для дронов на боевых данных - Федоров12.03.26, 15:33 • 2712 просмотров