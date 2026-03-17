Дроны, Middle Strike, Deep Strike и не только - Федоров анонсировал внедрение ИИ-решений в каждый домен современной войны и систему центров

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Минобороны создает центр компетенций для анализа данных и развития автономных систем. ИИ интегрируют в дроны и артиллерию.

Дроны, Middle Strike, Deep Strike и не только - Федоров анонсировал внедрение ИИ-решений в каждый домен современной войны и систему центров

Для ускорения внедрения ИИ в процессы обороны запускают Defense AI Center "A1", сообщил во вторник министр обороны Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Ускоряем внедрение ИИ в войне - запускаем Defense AI Center "A1". Чтобы быть быстрее врага на поле боя, мы создаем систему центров компетенций военных технологий при Министерстве обороны. В ближайшее время по каждому ключевому направлению современной войны появится отдельный центр: дроны, Middle Strike, Deep Strike, артиллерия и другие

- написал Федоров в соцсетях.

Задача центров, по его словам, - "постоянно анализировать поле боя, технологии и определять следующие шаги развития". "В технологической войне побеждает тот, кто быстрее проходит цикл инноваций", - подчеркнул министр.

"Первым таким центром становится Defense AI Center "A1", который мы реализуем при поддержке правительства Великобритании", - сообщил Федоров.

По его словам, основные задачи центра:

  • анализ боевых данных;
    • прогнозирование действий противника;
      • развитие автономных систем;
        • новые инструменты управления.

          "Центр поможет быстрее преобразовывать боевой опыт и данные с фронта в технологические решения и ускорять внедрение инноваций в войсках", - отметил глава Минобороны.

          "AI-решения станут частью каждого домена современной войны - от разведки до управления. Наша задача - создать самую эффективную оборонную систему Европы. Это AI-driven армия нового поколения, основанная на скорости инноваций, автономных системах и сетевом превосходстве", - подчеркнул Федоров.

