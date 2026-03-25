$43.830.0150.880.21
Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за сутки

Киев • УНН

 • 116 просмотра

За сутки ВСУ уничтожили 1220 российских военных и 51 артиллерийскую систему. Также враг потерял 2459 беспилотников и 23 крылатые ракеты на фронте.

Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за сутки

За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте еще 1220 военных. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники, артиллерию, дроны и крылатые ракеты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

По данным Генштаба, за последние сутки российские войска потеряли:

  • 1220 военных
    • 6 танков
      • 3 боевые бронированные машины
        • 51 артиллерийскую систему
          • 2459 БпЛА оперативно-тактического уровня
            • 23 крылатые ракеты
              • 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн

                Также сообщается, что потерь во вражеской авиации, вертолетах, РСЗО, ПВО, кораблях и подводных лодках за эти сутки не зафиксировано.

                В Генштабе отметили, что данные о потерях противника уточняются. Наибольший рост за сутки снова зафиксирован по дронам, артиллерии и автомобильной технике.

