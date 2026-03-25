Генштаб сообщил о более чем 1200 ликвидированных оккупантах за сутки
Киев • УНН
За сутки ВСУ уничтожили 1220 российских военных и 51 артиллерийскую систему. Также враг потерял 2459 беспилотников и 23 крылатые ракеты на фронте.
За минувшие сутки российская армия потеряла на фронте еще 1220 военных. Также ВСУ уничтожили десятки единиц техники, артиллерию, дроны и крылатые ракеты. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Подробности
По данным Генштаба, за последние сутки российские войска потеряли:
- 1220 военных
- 6 танков
- 3 боевые бронированные машины
- 51 артиллерийскую систему
- 2459 БпЛА оперативно-тактического уровня
- 23 крылатые ракеты
- 196 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Также сообщается, что потерь во вражеской авиации, вертолетах, РСЗО, ПВО, кораблях и подводных лодках за эти сутки не зафиксировано.
В Генштабе отметили, что данные о потерях противника уточняются. Наибольший рост за сутки снова зафиксирован по дронам, артиллерии и автомобильной технике.
После удара ГУР у россиян могла остаться только одна пусковая для ракет "Циркон"25.03.26, 02:40 • 3346 просмотров