росіяни за 24 години запустили по Україні 999 "шахедів"- 94,6% цілей збито

Вчора, 24 березня, Україна відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку за весь час повномасштабної війни. Попри рекордну кількість засобів ураження, воїни протиповітряної оборони відбили удар та знищили понад 94% запущених цілей. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Цій атаці передував комбінований повітряний удар ворога із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет та ударних безпілотників. Загалом за добу було застосовано 999 дронів типу "шахед"

Лише в межах Київської області було застосовано близько 250 безпілотників. Ще рік тому така кількість безпілотників застосовувалася для масованої атаки по всій території України. Вчора їх вдалося повністю знищити в межах однієї області.

Зазначається, що росія застосовує різні типи засобів ураження на різних висотах і швидкостях, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони.

У відповідь Україна розвиває ешелонований захист, який базується на системному підході. До відбиття атак залучаються всі наявні ресурси: підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери. Україна здійснює масштабні комплексні повітряні операції, аналогів яким у світі немає.

Результати такої роботи вже помітні у великих містах, які традиційно були основними цілями ворога. Усвідомлюючи обмеженість можливостей для атаки, противник зміщує фокус на удари по мирній інфраструктурі в західних областях України