$43.920.0950.900.01
ukenru
Ексклюзив
16:27 • 6506 перегляди
Ексклюзив
13:06 • 39834 перегляди
Ексклюзив
Ексклюзив
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2.1м/с
42%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Публікації
Ексклюзив
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кирило Буданов
Сергій Ребров
Актуальні місця
Україна
Львів
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Іран
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Facebook
YouTube
Шахед-136

росіяни за 24 години запустили по Україні 999 "шахедів"- 94,6% цілей збито

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Україна відбила наймасштабнішу атаку за добу знищивши 94.6 відсотка цілей. Над Київщиною ліквідували 250 дронів ворог зміщує фокус на західні регіони.

росіяни за 24 години запустили по Україні 999 "шахедів"- 94,6% цілей збито

Вчора, 24 березня, Україна відбила наймасштабнішу денну повітряну атаку за весь час повномасштабної війни. Попри рекордну кількість засобів ураження, воїни протиповітряної оборони відбили удар та знищили понад 94% запущених цілей. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Цій атаці передував комбінований повітряний удар ворога із застосуванням балістичних ракет, крилатих ракет та ударних безпілотників. Загалом за добу було застосовано 999 дронів типу "шахед"

- йдеться у повідомленні.

Лише в межах Київської області було застосовано близько 250 безпілотників. Ще рік тому така кількість безпілотників застосовувалася для масованої атаки по всій території України. Вчора їх вдалося повністю знищити в межах однієї області. 

Зазначається, що росія застосовує різні типи засобів ураження на різних висотах і швидкостях, намагаючись перевантажити систему протиповітряної оборони.

Як Україна посилює захист неба

У відповідь Україна розвиває ешелонований захист, який базується на системному підході. До відбиття атак залучаються всі наявні ресурси: підрозділи Повітряних сил, дрони-перехоплювачі, мобільні вогневі групи, тактична авіація та гелікоптери. Україна здійснює масштабні комплексні повітряні операції, аналогів яким у світі немає.

Результати такої роботи вже помітні у великих містах, які традиційно були основними цілями ворога. Усвідомлюючи обмеженість можливостей для атаки, противник зміщує фокус на удари по мирній інфраструктурі в західних областях України

- йдеться в дописі.

Міністерство оборони України вже працює над створенням нового рубежу повітряного захисту, який має унеможливити атаки на мирні міста на заході країни.

Ворог розуміє ці процеси. Саме тому під час удару 24 березня росія застосувала усі доступні ресурси

- додали в Міноборони.

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Енергетика
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Київська область
Міністерство оборони України
Шахед-136
Україна
Київ