Подорож на вихідні - цікаві місця в Одесі

Саме у Одесі історія зчитується в кожній вулиці, а знакові локації розташовані буквально за кілька кроків одна від одної. Тут легко скласти насичений і цікавезний маршрут навіть за один день. УНН зібрали для вас ключові місця, які допоможуть відчути атмосферу легендарного міста та краще пізнати його історію.

Потьомкінські сходи і Пам’ятник Дюку де Рішельє

Потьомкінські сходи - одна з найвідоміших історичних локацій Одеси та її символ. Вони були спроєктовані ще у 1825 році з практичною метою з’єднати верхню частину міста з портом. Сучасного вигляду сходи набули після реконструкції 1933 року, коли їх облицювали гранітом. Загалом вони налічують 192 сходинки, а завдяки своїм масштабам ця локація використовується не лише як туристичний об’єкт, а й як майданчик для різних заходів, виставок і навіть спортивних забігів угору. Потьомкінські сходи розташовані на Приморському бульварі, поруч із Воронцовським палацом та Морським вокзалом Одеси. Неподалік знаходиться і пам’ятник Дюку де Рішельє - одному з найвідоміших градоначальників міста.

Дерибасівська вулиця

Дерибасівська є головною пішохідною вулицею Одеси, яку вважають серцем міста. Вона зберегла атмосферу XIX століття: тут можна побачити стару бруківку, зроблену з лави Везувію, а також невисокі історичні будівлі. Вулиця названа на честь засновника міста Йосипа Дерибаса, пам’ятник якому встановлений на її початку, а уздовж Дерибасівської розташовані численні заклади харчування та магазини, зокрема й торговий центр "Європа". А завершити променад можна Міським садом Одеси – популярним місцем відпочинку, який знаходиться біля Дерибасівської. До речі, саме там знаходиться відомий арт-об’єкт "12-й стілець".

Одеський національний академічний театр опери та балету

Одеський оперний театр є однією з найвизначніших архітектурних і культурних пам’яток міста. Дістатися до нього можна, звернувши з Дерибасівської на Рішельєвську, а потім на Ланжеронівську вулицю. Театр відкритий для відвідувачів не лише під час вистав, адже тут регулярно проводять екскурсії з гідами, які знайомлять з історією будівлі та її роллю в культурному житті Одеси. Потрапити на групову екскурсію можна щодня. З понеділка по п’ятницю – 11:30; 13:00; 14:30; 16:00, на вихідних – 11:30; 13:30. Вартість: 150 грн дорослий квиток, 75 грн дитячий. Можна залишити заявку на участь у груповій екскурсії на сайті театру, або звернутися за телефоном +38 (066) 510 33 66. Крім того, поруч із театром розташований затишний сквер Пале-Рояль – маловідоме місце в центрі міста, яке зберігає атмосферу початку XX століття і потрапити туди можна як із боку театру, так і через старовинні арки з вулиці Європейської.

Парк культури та відпочинку імені Тараса Шевченка

Центральний парк Одеси займає площу понад 44 гектари і є одним із найбільших зелених просторів міста. Його історія починається у 1875 році, коли під час відкриття імператор Олександр II власноруч посадив там дуб, саме тому парк колись мав назву "Олександрівський". Сьогодні це популярне місце для відпочинку, де облаштовані дитячі майданчики, атракціони, мотузковий парк і скейтпарк. На території парку розташовані Стадіон Чорноморець та Музей футболу. Вхід до парку зі сторони вулиці Маразліївської позначений пам’ятником Тарасу Шевченку, від якого починається Алея Слави, до речі частина алей веде безпосередньо до пляжу Ланжерон.

Біржова площа

Біржова площа - найменша площа в історичному центрі Одеси, розташована на перетині Італійської, Ланжеронівської вулиць, Театрального провулку та Приморського бульвару. Саме тут у 1828-1834 роках була зведена будівля старої біржі, яку згодом неодноразово реконструювали. Упродовж своєї історії площа змінювала назви, а у 2024 році їй повернули історичну - Біржова. Сьогодні в оновленій будівлі колишньої біржі розташовується Одеська міська рада, а поруч із площею знаходиться Стамбульський парк – зелена зона, яку реконструювали у 2017 році. Сьогодні парк вирізняється поєднанням турецьких мотивів у оформленні, ландшафтним дизайном із квітниками, а також наявністю альтанок і дитячого майданчика. Він розташований праворуч, якщо спускатися від Потьомкінських сходів у напрямку Морського вокзалу Одеси. Неподалік також можна відвідати Одеський музей морського флоту та Одеський археологічний музей, які розташовані біля Біржової площі.

