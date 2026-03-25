Поездка на выходные - интересные места в Одессе

Киев • УНН

 • 5074 просмотра

Гид по ключевым локациям Одессы от Потемкинской лестницы до Оперного театра. Узнайте график экскурсий и историю главных достопримечательностей города за день.

Поездка на выходные - интересные места в Одессе

Именно в Одессе история читается в каждой улице, а знаковые локации расположены буквально в нескольких шагах друг от друга. Здесь легко составить насыщенный и интереснейший маршрут даже за один день. УНН собрали для вас ключевые места, которые помогут ощутить атмосферу легендарного города и лучше узнать его историю.

Потемкинская лестница и Памятник Дюку де Ришелье

Потемкинская лестница – одна из самых известных исторических локаций Одессы и ее символ. Она была спроектирована еще в 1825 году с практической целью соединить верхнюю часть города с портом. Современный вид лестница приобрела после реконструкции 1933 года, когда ее облицевали гранитом. В общей сложности она насчитывает 192 ступеньки, а благодаря своим масштабам эта локация используется не только как туристический объект, но и как площадка для различных мероприятий, выставок и даже спортивных забегов вверх. Потемкинская лестница расположена на Приморском бульваре, рядом с Воронцовским дворцом и Морским вокзалом Одессы. Неподалеку находится и памятник Дюку де Ришелье – одному из самых известных градоначальников города.

Дерибасовская улица

Дерибасовская является главной пешеходной улицей Одессы, которую считают сердцем города. Она сохранила атмосферу XIX века: здесь можно увидеть старую брусчатку, сделанную из лавы Везувия, а также невысокие исторические здания. Улица названа в честь основателя города Иосифа Дерибаса, памятник которому установлен в ее начале, а вдоль Дерибасовской расположены многочисленные заведения питания и магазины, в том числе и торговый центр "Европа". А завершить променад можно Городским садом Одессы – популярным местом отдыха, который находится возле Дерибасовской. Кстати, именно там находится известный арт-объект "12-й стул".

Одесский национальный академический театр оперы и балета

Одесский оперный театр является одной из самых выдающихся архитектурных и культурных достопримечательностей города. Добраться до него можно, свернув с Дерибасовской на Ришельевскую, а затем на Ланжероновскую улицу. Театр открыт для посетителей не только во время спектаклей, ведь здесь регулярно проводят экскурсии с гидами, которые знакомят с историей здания и его ролью в культурной жизни Одессы. Попасть на групповую экскурсию можно ежедневно. С понедельника по пятницу – 11:30; 13:00; 14:30; 16:00, на выходных – 11:30; 13:30. Стоимость: 150 грн взрослый билет, 75 грн детский. Можно оставить заявку на участие в групповой экскурсии на сайте театра, или обратиться по телефону +38 (066) 510 33 66. Кроме того, рядом с театром расположен уютный сквер Пале-Рояль – малоизвестное место в центре города, которое сохраняет атмосферу начала XX века и попасть туда можно как со стороны театра, так и через старинные арки с улицы Европейской.

Парк культуры и отдыха имени Тараса Шевченко

Центральный парк Одессы занимает площадь более 44 гектаров и является одним из крупнейших зеленых пространств города. Его история начинается в 1875 году, когда во время открытия император Александр II собственноручно посадил там дуб, именно поэтому парк когда-то носил название "Александровский". Сегодня это популярное место для отдыха, где обустроены детские площадки, аттракционы, веревочный парк и скейтпарк. На территории парка расположены Стадион Черноморец и Музей футбола. Вход в парк со стороны улицы Маразлиевской обозначен памятником Тарасу Шевченко, от которого начинается Аллея Славы, кстати часть аллей ведет непосредственно к пляжу Ланжерон.

Биржевая площадь

Биржевая площадь – самая маленькая площадь в историческом центре Одессы, расположенная на пересечении Итальянской, Ланжероновской улиц, Театрального переулка и Приморского бульвара. Именно здесь в 1828-1834 годах было возведено здание старой биржи, которое впоследствии неоднократно реконструировали. На протяжении своей истории площадь меняла названия, а в 2024 году ей вернули историческое – Биржевая. Сегодня в обновленном здании бывшей биржи располагается Одесский городской совет, а рядом с площадью находится Стамбульский парк – зеленая зона, которую реконструировали в 2017 году. Сегодня парк отличается сочетанием турецких мотивов в оформлении, ландшафтным дизайном с цветниками, а также наличием беседок и детской площадки. Он расположен справа, если спускаться от Потемкинской лестницы в направлении Морского вокзала Одессы. Неподалеку также можно посетить Одесский музей морского флота и Одесский археологический музей, которые расположены возле Биржевой площади.

