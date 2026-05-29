Подросток на BMW спровоцировал смертельное ДТП в Переяславе - полиция расследует детали

В Киевской области полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП в Бориспольском районе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП Украины в Киевской области.

Детали

ДТП произошло около 14.30 29 мая в Переяславе. По предварительной информации, 15-летний водитель транспорта BMW на перекрестке одной из улиц допустил столкновение с автомобилем Skoda под управлением 17-летнего парня.

В результате аварии водитель Skoda получил тяжелые телесные повреждения и скончался в больнице.

Следователи начали расследование по факту смертельной аварии (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Кроме того, полицейскими будет осуществляться расследование по факту выпуска в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иного нарушения их эксплуатации (ст. 287 Уголовного кодекса Украины), а также злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 Уголовного кодекса Украины).

