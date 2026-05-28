Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в Киевской области, погибли двое детей
Киев • УНН
На выезде из Сквиры 39-летний водитель с 1,8 промилле алкоголя врезался в дерево. В результате аварии погибли дети 12 и 16 лет, еще два человека в больнице.
В Киевской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли двое детей, еще два человека, в том числе водитель, госпитализированы с травмами. По предварительным данным полиции, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения и не справился с управлением. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Предварительно правоохранители установили, что 39-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП погибли двое детей в возрасте 12 и 16 лет. Водитель и еще один 19-летний пассажир с многочисленными телесными повреждениями находятся в больнице. По результатам медицинского освидетельствования у водителя обнаружено 1,8 промилле алкоголя в крови. Он задержан в процессуальном порядке.
По данному факту следователи следственного управления открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины.
