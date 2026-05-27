В Борисполе Jeep врезался в автобус с 17 пассажирами на встречной, есть погибший и пострадавшие
Киев • УНН
В Борисполе Jeep выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Пассажир внедорожника погиб, водителя и троих пассажиров маршрутки госпитализировали.
Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Борисполе Киевской области, известно об одном погибшем и 4 пострадавших, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области в среду, пишет УНН.
Детали
Сообщение о том, что в городе по улице Киевский шлях произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки, полиция получила сегодня в 11:00.
По предварительной информации установлено, что водитель Jeep допустил выезд на встречную полосу движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом, в котором находилось 17 пассажиров. В результате ДТП пассажир легковушки погиб на месте, а водитель доставлен в больницу. Еще трое пассажиров автобуса госпитализированы
Как указано, открыто уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
Грузовик врезался в автобус в Винницкой области, есть погибший и раненые15.04.26, 22:35 • 2446 просмотров