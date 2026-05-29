Рубио встретился с главой МИД Пакистана на фоне заявлений Трампа по сделке с Ираном

Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар встретился сегодня со своим американским коллегой Марко Рубио, в то время как президент США Дональд Трамп дал понять, что он движется к "окончательному решению" по предварительному соглашению с Ираном, передает УНН.

В последние месяцы во время войны на Ближнем Востоке Пакистан стал ключевым посредником между США и Ираном, сыграв ведущую роль в переговорах о временном прекращении огня в апреле.

На встрече в Вашингтоне Рубио признал "искренние дипломатические и посреднические усилия Пакистана по обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами", согласно сообщению министерства иностранных дел Пакистана.

Со стороны Вашингтона: представитель Госдепартамента Томми Пиготт заявил, что Рубио поблагодарил пакистанского министра за "конструктивную роль, которую Пакистан продолжает играть в реализации видения президента Трампа о мире на Ближнем Востоке и его посреднических усилий в отношении Ирана".

