Министр финансов США не подтвердил действие соглашения о перемирии с Ираном

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Скотт Бессент не подтвердил действие соглашения о перемирии с Ираном. Трамп требует открытия Ормузского пролива и остановки ядерной программы Тегерана.

Министр финансов США не подтвердил действие соглашения о перемирии с Ираном

Министр финансов США Скотт Бессент не подтвердил, что предварительная договоренность о продлении прекращения огня между США и Ираном уже вступила в силу. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Во время брифинга в Белом доме Бессент неоднократно отвечал на вопросы журналистов относительно сообщений о возможном меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. В то же время он заявил, что не обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом перед выступлением.

Всегда ошибка опережать президента. Поэтому все будет зависеть от решения президента

– сказал Бессент.

Министр также подчеркнул, что Трамп требует от Ирана открыть Ормузский пролив для судоходства, утилизировать высокообогащенный уран и отказаться от ядерной программы.

По словам Бессента, посол Омана в США заверил Вашингтон, что его страна "не имеет планов устанавливать платный проход через пролив".

Накануне Трамп пригрозил Оману последствиями в случае договоренностей с Ираном о совместном контроле над Ормузским проливом. Сам Бессент заявил, что президент лишь хотел "подчеркнуть свободу судоходства в проливе".

