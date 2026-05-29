Министр финансов США не подтвердил действие соглашения о перемирии с Ираном
Киев • УНН
Скотт Бессент не подтвердил действие соглашения о перемирии с Ираном. Трамп требует открытия Ормузского пролива и остановки ядерной программы Тегерана.
Министр финансов США Скотт Бессент не подтвердил, что предварительная договоренность о продлении прекращения огня между США и Ираном уже вступила в силу. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Во время брифинга в Белом доме Бессент неоднократно отвечал на вопросы журналистов относительно сообщений о возможном меморандуме о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном. В то же время он заявил, что не обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом перед выступлением.
Всегда ошибка опережать президента. Поэтому все будет зависеть от решения президента
Министр также подчеркнул, что Трамп требует от Ирана открыть Ормузский пролив для судоходства, утилизировать высокообогащенный уран и отказаться от ядерной программы.
По словам Бессента, посол Омана в США заверил Вашингтон, что его страна "не имеет планов устанавливать платный проход через пролив".
Накануне Трамп пригрозил Оману последствиями в случае договоренностей с Ираном о совместном контроле над Ормузским проливом. Сам Бессент заявил, что президент лишь хотел "подчеркнуть свободу судоходства в проливе".
