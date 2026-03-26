Ігор Строгий став новим головою Вищого антикорупційного суду

Київ • УНН

 • 1130 перегляди

Збори суддів обрали Ігоря Строгого головою ВАКС терміном на три роки. Раніше він розглядав справи Ігоря Коломойського та Всеволода Князєва.

Головою Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрано Ігоря Строгого. Про це йдеться у повідомленні ВАКС у Facebook, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що рішенням зборів суддів Вищого антикорупційного суду від 25 березня 2026 року новим Головою суду обрано Ігоря Леонідовича Строгого.

Голова Вищого антикорупційного суду обирається строком на 3 роки

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що заступником голови ВАКС обрано Дмитра Михайленка.

14 лютого 2026 року сплив строк адміністративних повноважень голови ВАКС Віри Михайленко.

Довідково

Ігор Строгий працює суддею ВАКС з моменту початку роботи суду 2019 року. До цього він обіймав посаду судді Шаргородського районного суду Вінницької області. Крім того, мав досвід роботи юрисконсультом.

Як суддя антикорупційного суду Строгий брав участь у розгляді справ, пов'язаних із високопосадовцями та колишніми народними депутатами - зокрема, був суддею у справах бізнесмена Ігоря Коломойського, ексголови Верховного суду Всеволода Князєва та народної депутатки Людмили Марченко.

Нагадаємо

Минулого тижня колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок народній депутатці України Людмилі Марченко та її помічниці. Їх визнано винуватими в отриманні 11,3 тисячі доларів за сприяння у перетині державного кордону.

Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС - хочуть необмежені зарплати - експрокурор13.03.26, 13:19 • 4444 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Ігор Коломойський
Україна