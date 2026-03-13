Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС – хочуть необмежені зарплати, – експрокурор.

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
10:42 • 2166 перегляди
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 22212 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 53917 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 49742 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 74368 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 39233 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 26032 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 20789 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23752 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40472 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2.9м/с
35%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нетаньягу заявив, що зміна режиму в Ірані не гарантована13 березня, 01:34 • 8880 перегляди
Соцмережа X змінить систему верифікації в ЄС після штрафу Єврокомісії13 березня, 01:57 • 7442 перегляди
Іран не планує закривати Ормузьку протоку – представник країни в ООН13 березня, 03:14 • 9846 перегляди
Лекції мільярдера Тіля про Антихриста викликали суперечки у Ватикані13 березня, 04:00 • 8512 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 15160 перегляди
Публікації
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 6938 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 15348 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 74366 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 42720 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 38079 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Блогери
Джей Ді Венс
Алі Хаменеї
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Франція
Реклама
УНН Lite
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto09:57 • 6938 перегляди
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 23163 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 23079 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 21472 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 37501 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Дипломатка

Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС - хочуть необмежені зарплати - експрокурор

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС – хочуть необмежені зарплати, – експрокурор.

Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС - хочуть необмежені зарплати - експрокурор

Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко просять Прем’єр-міністра підвищити зарплати суддям Вищого антикорупційного суду. Такі дії цих двох силовиків порушують Конституцію та дискредитують суд, як незалежну гілку влади. Про це написав колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, повідомляють "Українські новини". 

Зокрема Броневицький навів цитату з листа керівників НАБУ та САП, у якому ті просять підвищити суддям зарплати.  

"Звертаємо вашу увагу, що діяльність НАБУ та САП нерозривно пов'язана з ВАКС. З огляду на це, з метою належного забезпечення здійснення правосуддя ВАКС, просимо звернути увагу на необхідність вирішення проблемних питань ВАКС. Вбачається за доцільне скасувати обмеження розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді ВАКС", – процитував лист експрокурор САП. 

Він зазначив, що ініціатива підвищення зарплат виходить не від суду, а фактично керівник САП та директор Бюро просять скасувати обмеження для суддів. На його думку, такі дії посадовців дискредитують суд. 

"Українські новини" наголосили, що згідно з положеннями Конституції, судова гілка влади є незалежною, і судді захищені від різних спроб впливу на їх рішення ще низкою чинних законодавчих актів держави. Окрім того, незалежність Вищого антикорупційного суду (ВАКС) є ключовою вимогою ЄС для інтеграції України, що передбачає повну автономію від будь-якого впливу та захист суддів від втручання в їхню роботу, повідомили журналісти. 

У той же час, констатували вони, на адресу ВАКС періодично все ж лунають публічні закиди у "лояльності" до процесуальних потреб НАБУ та САП. 

Як повідомлялось раніше, у роботі ВАКС та НАБУ наявні критичні системні порушення. Ідеться про втручання в авторозподіл справ та підтримку виключно позиції прокурора у ВАКС, а також про ігнорування доказів, формування обвинувачення під заздалегідь визначену версію та використання "провокацій" детективами НАБУ. 

Європейські суди не довіряють ВАКС та всій антикорупційній вертикалі. Вони констатують відсутність у них фундаментальних гарантій процесуальної справедливості та захисту прав людини. 

Також відомо, що суддя Вищого антикорсуду Катерина Сікора, яку НАЗК підозрює у незаконному збагаченні, через суд "вибила" собі з бюджету пів мільйона гривень. Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Валерія Чорна відсудила у держави 1,7 млн грн недоотриманої суддівської винагороди за період з 1 січня 2021 року до 31 березня 2024 року. 

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про виплату мільйонних доплат суддям ВАКС Андрію Біцюку та Олені Танасевич. 

Лілія Подоляк

Політика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України
Європейський Союз
Україна