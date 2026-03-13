Керівники НАБУ та САП лобіюють фінансові привілеї для суддів ВАКС – хочуть необмежені зарплати, – експрокурор.

Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко просять Прем’єр-міністра підвищити зарплати суддям Вищого антикорупційного суду. Такі дії цих двох силовиків порушують Конституцію та дискредитують суд, як незалежну гілку влади. Про це написав колишній прокурор САП Станіслав Броневицький, повідомляють "Українські новини".

Зокрема Броневицький навів цитату з листа керівників НАБУ та САП, у якому ті просять підвищити суддям зарплати.

"Звертаємо вашу увагу, що діяльність НАБУ та САП нерозривно пов'язана з ВАКС. З огляду на це, з метою належного забезпечення здійснення правосуддя ВАКС, просимо звернути увагу на необхідність вирішення проблемних питань ВАКС. Вбачається за доцільне скасувати обмеження розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді ВАКС", – процитував лист експрокурор САП.

Він зазначив, що ініціатива підвищення зарплат виходить не від суду, а фактично керівник САП та директор Бюро просять скасувати обмеження для суддів. На його думку, такі дії посадовців дискредитують суд.

"Українські новини" наголосили, що згідно з положеннями Конституції, судова гілка влади є незалежною, і судді захищені від різних спроб впливу на їх рішення ще низкою чинних законодавчих актів держави. Окрім того, незалежність Вищого антикорупційного суду (ВАКС) є ключовою вимогою ЄС для інтеграції України, що передбачає повну автономію від будь-якого впливу та захист суддів від втручання в їхню роботу, повідомили журналісти.

У той же час, констатували вони, на адресу ВАКС періодично все ж лунають публічні закиди у "лояльності" до процесуальних потреб НАБУ та САП.

Як повідомлялось раніше, у роботі ВАКС та НАБУ наявні критичні системні порушення. Ідеться про втручання в авторозподіл справ та підтримку виключно позиції прокурора у ВАКС, а також про ігнорування доказів, формування обвинувачення під заздалегідь визначену версію та використання "провокацій" детективами НАБУ.

Європейські суди не довіряють ВАКС та всій антикорупційній вертикалі. Вони констатують відсутність у них фундаментальних гарантій процесуальної справедливості та захисту прав людини.

Також відомо, що суддя Вищого антикорсуду Катерина Сікора, яку НАЗК підозрює у незаконному збагаченні, через суд "вибила" собі з бюджету пів мільйона гривень. Суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Валерія Чорна відсудила у держави 1,7 млн грн недоотриманої суддівської винагороди за період з 1 січня 2021 року до 31 березня 2024 року.

Київський окружний адміністративний суд ухвалив рішення про виплату мільйонних доплат суддям ВАКС Андрію Біцюку та Олені Танасевич.