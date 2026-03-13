Руководители НАБУ и САП лоббируют финансовые привилегии для судей ВАКС – хотят неограниченные зарплаты, – экс-прокурор.

$44.160.1950.960.02
ukenru
Эксклюзив
10:42 • 4388 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 24970 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Эксклюзив
12 марта, 16:05 • 55845 просмотра
В Украине введут День румынского языка, его будут отмечать 31 августа
12 марта, 15:30 • 51717 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77442 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 40075 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 26681 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Эксклюзив
12 марта, 13:11 • 20880 просмотра
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Эксклюзив
12 марта, 11:13 • 23805 просмотра
Юрист призвал пересмотреть правила доступа компаний к спецрежиму Defence City
Эксклюзив
12 марта, 09:02 • 40503 просмотра
СБУ поразила один из крупнейших нефтяных узлов на юге рф - НПС "тихорецк"Video
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.1м/с
31%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран не планирует закрывать Ормузский пролив – представитель страны в ООН13 марта, 03:14 • 11568 просмотра
Лекции миллиардера Тиля об Антихристе вызвали споры в Ватикане13 марта, 04:00 • 10920 просмотра
США разрешили покупать российскую нефть в море в течение 30 дней13 марта, 04:13 • 5216 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 18173 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11450 просмотра
публикации
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11648 просмотра
Куда пойти на выходные в Киеве: 14-15 марта07:00 • 18340 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 77450 просмотра
Безопасные активы - почему золото считается главным и какие еще инструменты используют инвесторы12 марта, 13:41 • 44055 просмотра
Работа в 2026 году: где искать вакансии и что изменилось на рынке труда12 марта, 13:32 • 39373 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Блогеры
Али Хаменеи
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Ирак
Реклама
УНН Lite
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto12:24 • 12 просмотра
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинариюPhoto09:57 • 11639 просмотра
Юрий Ткач признался, как алкоголь едва не разрушил его брак с женой12 марта, 17:23 • 23974 просмотра
Сын Оззи Осборна назвал новорожденную дочь в честь легендарного отцаVideo12 марта, 14:36 • 23851 просмотра
Forbes назвал самую богатую знаменитость мира - рейтинг возглавил Стивен Спилберг12 марта, 14:24 • 22188 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

Руководители НАБУ и САП лоббируют финансовые привилегии для судей ВАКС - хотят неограниченные зарплаты - экс-прокурор

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Руководители НАБУ и САП лоббируют финансовые привилегии для судей ВАКС – хотят неограниченные зарплаты, – экс-прокурор.

Руководители НАБУ и САП лоббируют финансовые привилегии для судей ВАКС - хотят неограниченные зарплаты - экс-прокурор

Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко просят премьер-министра повысить зарплаты судьям Высшего антикоррупционного суда. Такие действия этих двух силовиков нарушают Конституцию и дискредитируют суд как независимую ветвь власти. Об этом написал бывший прокурор САП Станислав Броневицкий, сообщают "Украинские новости". 

В частности, Броневицкий привел цитату из письма руководителей НАБУ и САП, в котором те просят повысить судьям зарплаты. 

"Обращаем ваше внимание, что деятельность НАБУ и САП неразрывно связана с ВАКС. Учитывая это, в целях надлежащего обеспечения осуществления правосудия ВАКС просим обратить внимание на необходимость решения проблемных вопросов ВАКС. Представляется целесообразным отменить ограничение размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи ВАКС", – процитировал письмо экс-прокурор САП.

Он отметил, что инициатива повышения зарплат исходит не от суда, а фактически руководитель САП и директор Бюро просят отменить ограничения для судей. По его мнению, такие действия должностных лиц дискредитируют суд. 

"Украинские новости" отметили, что согласно положениям Конституции, судебная ветвь власти независима, и судьи защищены от различных попыток влияния на их решения еще рядом действующих законодательных актов государства. Кроме того, независимость Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) является ключевым требованием ЕС для интеграции Украины, что предусматривает полную автономию от любого влияния и защиту судей от вмешательства в их работу, сообщили журналисты. 

В то же время, констатировали они, в адрес ВАКС периодически все же раздаются публичные упреки в "лояльности" к процессуальным потребностям НАБУ и САП. 

Как сообщалось ранее, в работе ВАКС и НАБУ имеются критические системные нарушения. Речь идет о вмешательстве в автораспределение дел и поддержку исключительно позиции прокурора в ВАКС, а также об игнорировании доказательств, формировании обвинения под заранее определенную версию и использовании "провокаций" детективами НАБУ. 

Европейские суды не доверяют ВАКС и всей антикоррупционной вертикали. Они констатируют отсутствие у них фундаментальных гарантий процессуальной справедливости и защиты прав человека. 

Также известно, что судья Высшего антикорсуда Екатерина Сикора, подозреваемая НАПК в незаконном обогащении, через суд "выбила" себе из бюджета полмиллиона гривен. Судья Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Валерия Черная отсудила у государства 1,7 млн грн недополученного судейского вознаграждения за период с 1 января 2021 года по 31 марта 2024 года. 

Киевский окружной административный суд принял решение о выплате миллионных доплат судьям ВАКС Андрею Бицюку и Елене Танасевич.

Лилия Подоляк

Политика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины
Европейский Союз
Украина