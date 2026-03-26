Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда

$43.920.0950.900.01
25 марта, 18:28 • 10479 просмотра
рф готовит на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, а Украина — рубежи защиты — Зеленский
Эксклюзив
25 марта, 16:27 • 23775 просмотра
Украина заходит в Африку – новый этап глобальной игры
25 марта, 13:57 • 49557 просмотра
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 57030 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
25 марта, 10:45 • 47770 просмотра
Поездка на выходные - интересные места в ОдессеPhoto
25 марта, 09:00 • 57020 просмотра
Украина празднует День СБУ - факты из истории национальной спецслужбы
Эксклюзив
24 марта, 18:26 • 73754 просмотра
Опекуны, приемные родители или ДБСТ: кто может ухаживать за детьми без родительской опеки
24 марта, 17:38 • 60648 просмотра
Во Львове мужчина вывесил флаг Украины на балконе квартиры, поврежденной «шахедом»
Эксклюзив
24 марта, 16:18 • 57302 просмотра
Пасхальная корзина дорожает второй год подряд: экономист объяснил причины
24 марта, 15:46 • 55367 просмотра
В Молдове вводят чрезвычайное положение в энергетике – что происходит в стране
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Мы не соревнуемся за внимание - Тихий рассказал о разнице в войнах в Украине и на Ближнем Востоке25 марта, 16:00 • 4444 просмотра
Белый дом: переговоры с Ираном не зашли в тупик, несмотря на первоначальное сопротивление Тегерана плану США25 марта, 19:38 • 10450 просмотра
США готовы окончательно согласовать гарантии безопасности, если Украина выйдет из Донецкой области - Зеленский19:46 • 4480 просмотра
Министр иностранных дел Ирана заявил, что переговоры с США не ведутся20:06 • 4820 просмотра
Археологи нашли останки легендарного д'Артаньяна - СМИ21:14 • 6438 просмотра
публикации
"Укол для похудения" или риск для здоровья – почему в США массово судятся с производителями "Оземпик"25 марта, 13:57 • 49557 просмотра
Кто должен контролировать использование городской земли и почему нарушения могут годами оставаться незамеченнымиPhoto
Эксклюзив
25 марта, 13:06 • 57030 просмотра
Благовещение Пресвятой Богородицы - что это за праздник, главные традиции и суеверияPhoto25 марта, 12:01 • 40919 просмотра
В тени конфликта интересов: конкурс на главу Гостаможслужбы подходит к концу, финальное решение за министром финансов25 марта, 11:24 • 46189 просмотра
Парламент вызвал главу Нацбанка Пышного по "делу Гороховского" - что от него хотят услышать25 марта, 11:09 • 47531 просмотра
УНН Lite
Сергей Притула впервые рассказал, где учится его сын и планирует ли связать жизнь с военной сферой25 марта, 12:24 • 24386 просмотра
Концерт BTS в Сеуле собрал 18,4 миллиона зрителей онлайн25 марта, 06:19 • 60875 просмотра
Новый роман Орландо Блума после расставания с Кэти Перри - с кем встречается актерPhoto24 марта, 18:35 • 37371 просмотра
Умерла Валери Перрин – актриса «Супермена» и «Ленни», номинантка на Оскар24 марта, 11:52 • 66680 просмотра
Звезда "Кухни" Екатерина Кузнецова публично поздравила звездного отца с днем рожденияPhoto23 марта, 21:52 • 67047 просмотра
Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Собрание судей избрало Игоря Строгого председателем ВАКС сроком на три года. Ранее он рассматривал дела Игоря Коломойского и Всеволода Князева.

Председателем Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избран Игорь Строгий. Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым Председателем суда избран Игорь Леонидович Строгий.

Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком на 3 года

- говорится в сообщении.

Указывается, что заместителем председателя ВАКС избран Дмитрий Михайленко.

14 февраля 2026 года истек срок административных полномочий председателя ВАКС Веры Михайленко.

Справочно

Игорь Строгий работает судьей ВАКС с момента начала работы суда в 2019 году. До этого он занимал должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области. Кроме того, имел опыт работы юрисконсультом.

Как судья антикоррупционного суда Строгий участвовал в рассмотрении дел, связанных с высокопоставленными чиновниками и бывшими народными депутатами - в частности, был судьей по делам бизнесмена Игоря Коломойского, экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и народного депутата Людмилы Марченко.

Напомним

На прошлой неделе коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор народному депутату Украины Людмиле Марченко и ее помощнице. Они признаны виновными в получении 11,3 тысячи долларов за содействие в пересечении государственной границы.

Руководители НАБУ и САП лоббируют финансовые привилегии для судей ВАКС - хотят неограниченные зарплаты - экс-прокурор13.03.26, 13:19 • 4438 просмотров

