Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда

Председателем Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избран Игорь Строгий. Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook, информирует УНН.

Отмечается, что решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым Председателем суда избран Игорь Леонидович Строгий.

Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком на 3 года - говорится в сообщении.

Указывается, что заместителем председателя ВАКС избран Дмитрий Михайленко.

14 февраля 2026 года истек срок административных полномочий председателя ВАКС Веры Михайленко.

Игорь Строгий работает судьей ВАКС с момента начала работы суда в 2019 году. До этого он занимал должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области. Кроме того, имел опыт работы юрисконсультом.

Как судья антикоррупционного суда Строгий участвовал в рассмотрении дел, связанных с высокопоставленными чиновниками и бывшими народными депутатами - в частности, был судьей по делам бизнесмена Игоря Коломойского, экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и народного депутата Людмилы Марченко.

На прошлой неделе коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор народному депутату Украины Людмиле Марченко и ее помощнице. Они признаны виновными в получении 11,3 тысячи долларов за содействие в пересечении государственной границы.

