Игорь Строгий стал новым главой Высшего антикоррупционного суда
Киев • УНН
Собрание судей избрало Игоря Строгого председателем ВАКС сроком на три года. Ранее он рассматривал дела Игоря Коломойского и Всеволода Князева.
Председателем Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) избран Игорь Строгий. Об этом говорится в сообщении ВАКС в Facebook, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что решением собрания судей Высшего антикоррупционного суда от 25 марта 2026 года новым Председателем суда избран Игорь Леонидович Строгий.
Председатель Высшего антикоррупционного суда избирается сроком на 3 года
Указывается, что заместителем председателя ВАКС избран Дмитрий Михайленко.
14 февраля 2026 года истек срок административных полномочий председателя ВАКС Веры Михайленко.
Справочно
Игорь Строгий работает судьей ВАКС с момента начала работы суда в 2019 году. До этого он занимал должность судьи Шаргородского районного суда Винницкой области. Кроме того, имел опыт работы юрисконсультом.
Как судья антикоррупционного суда Строгий участвовал в рассмотрении дел, связанных с высокопоставленными чиновниками и бывшими народными депутатами - в частности, был судьей по делам бизнесмена Игоря Коломойского, экс-главы Верховного суда Всеволода Князева и народного депутата Людмилы Марченко.
Напомним
На прошлой неделе коллегия судей Высшего антикоррупционного суда объявила приговор народному депутату Украины Людмиле Марченко и ее помощнице. Они признаны виновными в получении 11,3 тысячи долларов за содействие в пересечении государственной границы.
Руководители НАБУ и САП лоббируют финансовые привилегии для судей ВАКС - хотят неограниченные зарплаты - экс-прокурор13.03.26, 13:19 • 4438 просмотров