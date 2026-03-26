В Україну заходить весняне тепло: до +18 градусів - Гідрометцентр
Київ • УНН
Синоптики прогнозують потепління 26 березня завдяки повітрю з південного заходу. У більшості областей буде сухо, а температура підніметься до +18°.
У четвер, 26 березня, на більшій частині території України синоптична ситуація зазнаватиме змін: холодний північний процес на деякий час змінюватиметься на теплий весняний з південного заходу. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, тиск інтенсивно падатиме, на висотах надходитиме тепліше повітря, збільшиться хмарність. У більшості областей опадів не очікується, проте місцями на крайньому заході та сході країни передбачається невеликий дощ.
Щодо температури, вдень +11..+16°, на півдні та Закарпатті стовпчики термометрів будуть сягати до 18°; в Карпатах вдень в межах 8-13° тепла
У Києві та області 26 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +13°...+15°.
