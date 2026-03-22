Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості

Тиждень, коли життя починає прискорюватися, а рішення набувають сили. Детальніше про те, що приготували для нас зірки у період з 23–29 березня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

За словами астролога, цей тиждень поступово набирає швидкість і відкриває можливості для активного розгортання подій та реалізації наших планів. Після періоду затримок і внутрішніх сумнівів процеси знову починають рухатися вперед.

Ретроградність Меркурія завершилася, і він розпочав свій прямий рух. Це означає, що мислення стає яснішим, рішення — швидшими, а комунікації — більш ефективними. Легше домовлятися, планувати та просувати важливі справи. Наприкінці минулого тижня ми увійшли в новий астрологічний рік, який співпав із початком нового місячного циклу. Це формує потужну енергію оновлення, що допомагає нам швидше набирати обертів, запускати нові процеси та рухатися вперед - каже астролог.

Початок тижня: з’єднання Сонця із Сатурном

На початку тижня формується важливе поєднання — з’єднання Сонця із Сатурном, а також вплив Нептуна в знаку Овна.

З’єднання Сонця із Сатурном акцентує тему відповідальності, структури та внутрішньої зібраності. Виграють ті, хто здатен чітко визначити свої цілі, розставити пріоритети та діяти системно. Енергія Овна додає імпульс до дії, але Сатурн вимагає усвідомленості. Саме тому цей період ідеально підходить для планування, стратегічних рішень та організації свого простору - наглошує астролог.

Ще одне важливе поєднання — Меркурій, який щойно вийшов із ретроградного руху, входить у з’єднання з Північним вузлом (Раху). Це підсилює значущість інформації, слів і рішень. У цей період можуть звучати гучні заяви та прийматися доленосні рішення на рівні суспільства.

Водночас зверніть увагу на свої думки, ідеї та розмови — серед них можуть з’явитися підказки щодо вашого подальшого шляху. Особливу увагу варто звернути на людей, яких ви зустрічаєте на початку тижня. Ці зустрічі можуть бути не випадковими. Для багатьох вони стануть знаковими — такими, що здатні вплинути на подальший напрямок життя. Це може бути важлива розмова, нове знайомство або інформація, яка змінює ваше бачення ситуації - пояснює Базиленко.

Крім того, за словами астролога, уже на початку тижня, особливо з понеділка на вівторок, можливі гучні заяви, рішучі кроки та новини від впливових людей. Однак ці висловлювання можуть бути досить категоричними, різкими, а іноді навіть із відтінком цинізму. Важливо не піддаватися емоціям і зберігати внутрішню рівновагу.

Кінець тижня: коли варто бути обережними

Емоційний фон тижня буде змінюватися. У четвер гармонійні аспекти Місяця піднімуть настрій і сприятимуть теплій взаємодії з іншими людьми - каже астролог.

Проте варто бути уважними в періоди:

— з понеділка на вівторок;

— з п’ятниці на суботу, бо це можуть бути більш напружені дні та неспокійні ночі, коли емоції посилюються.

Висновок тижня

Це сильний і потужний період для будь-яких починань. У цей час Ксенія Базиленко радить організувати свій простір, чітко сформулювати плани та діяти.

Саме зараз ваша внутрішня зібраність і ясність стануть ключем до результату. Ваші думки, рішення та зустрічі на початку тижня можуть бути доленосними — у хорошому сенсі цього слова.Не втрачайте цей час – наголошує астролог.

Крім того, вона додала, що цього тижня, багато що може почати змінюватися на краще, якщо ви готові діяти.

Прогноз для всіх знаків зодіаку 23-29 березня

Овен

Час особистого старту. Ви відчуваєте приплив енергії та бажання діяти.

Наведіть порядок у своїх планах, визначте цілі на майбутній рік — зараз вони мають шанс реалізуватися.

Телець

Період внутрішнього налаштування. Хочеться тиші, відпочинку, переосмислення.

Не поспішайте — зараз важливо відновити сили та зрозуміти свої справжні бажання.

Близнюки

Активізується спілкування, нові знайомства та плани.

Хороший час для зустрічей, обговорень і колективних ідей — через людей до вас приходять можливості.

Рак

Фокус на кар’єрі та цілях. Ви можете отримати важливі новини або визначити свій подальший напрямок.

Дійте впевнено — ваші рішення зараз можуть вплинути на майбутнє.

Лев

Час розширення горизонтів. Нові ідеї, навчання, подорожі або зміна поглядів.

Дозвольте собі мислити ширше — це відкриє нові можливості.

Діва

Період глибоких змін і внутрішніх процесів.

Можливі важливі розмови про фінанси, ресурси або особисті кордони.

Не бійтеся відпускати старе.

Терези

Акцент на стосунках. Важливі розмови, зустрічі та рішення.Зараз ви чітко бачите, хто поруч із вами і куди рухається ваш союз.

Скорпіон

Час навести порядок у щоденних справах і режимі. Зверніть увагу на здоров’я, роботу та організацію — це дасть відчуття стабільності.

Стрілець

Активізується тема радості, творчості та особистого життя. Дозвольте собі більше легкості, флірту, натхнення — це наповнить вас енергією.

Козеріг

Фокус на домі, родині та внутрішньому комфорті. Хочеться стабільності та затишку — створіть для себе опору.

Водолій

Час активного спілкування, поїздок і новин. Ваші слова зараз мають силу — говоріть чітко і по суті.

Риби

Фінансові питання виходять на перший план. Хороший час для планування доходів, витрат і розвитку своїх можливостей. Дійте практично — це принесе результат.