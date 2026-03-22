16:43 • 7336 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
15:40 • 17034 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
13:24 • 42719 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 68844 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 55336 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 66867 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 76891 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 66714 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 78784 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 124206 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Популярнi новини
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - АндрющенкоPhoto22 березня, 09:26 • 29065 перегляди
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рфPhoto22 березня, 10:04 • 42924 перегляди
російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ22 березня, 10:13 • 19924 перегляди
Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем22 березня, 11:06 • 15762 перегляди
Удар рф по Запорізькій області - у Комишувасі загинув 53-річний чоловік22 березня, 11:57 • 7848 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 68848 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 57221 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 54321 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 124207 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 79906 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості

Київ • УНН

 • 17042 перегляди

Астролог Ксенія Базиленко прогнозує період активного оновлення та важливих зустрічей. Меркурій завершив ретроградний рух, що сприяє швидким рішенням.

Тиждень, коли життя починає прискорюватися, а рішення набувають сили. Детальніше про те, що приготували для нас зірки у період з 23–29 березня спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Деталі

За словами астролога, цей тиждень поступово набирає швидкість і відкриває можливості для активного розгортання подій та реалізації наших планів. Після періоду затримок і внутрішніх сумнівів процеси знову починають рухатися вперед.

Ретроградність Меркурія завершилася, і він розпочав свій прямий рух. Це означає, що мислення стає яснішим, рішення — швидшими, а комунікації — більш ефективними. Легше домовлятися, планувати та просувати важливі справи. Наприкінці минулого тижня ми увійшли в новий астрологічний рік, який співпав із початком нового місячного циклу. Це формує потужну енергію оновлення, що допомагає нам швидше набирати обертів, запускати нові процеси та рухатися вперед 

- каже астролог.

Початок тижня: з’єднання Сонця із Сатурном

На початку тижня формується важливе поєднання — з’єднання Сонця із Сатурном, а також вплив Нептуна в знаку Овна.

З’єднання Сонця із Сатурном акцентує тему відповідальності, структури та внутрішньої зібраності. Виграють ті, хто здатен чітко визначити свої цілі, розставити пріоритети та діяти системно. Енергія Овна додає імпульс до дії, але Сатурн вимагає усвідомленості. Саме тому цей період ідеально підходить для планування, стратегічних рішень та організації свого простору 

- наглошує астролог.

Ще одне важливе поєднання — Меркурій, який щойно вийшов із ретроградного руху, входить у з’єднання з Північним вузлом (Раху). Це підсилює значущість інформації, слів і рішень. У цей період можуть звучати гучні заяви та прийматися доленосні рішення на рівні суспільства.

Водночас зверніть увагу на свої думки, ідеї та розмови — серед них можуть з’явитися підказки щодо вашого подальшого шляху. Особливу увагу варто звернути на людей, яких ви зустрічаєте на початку тижня. Ці зустрічі можуть бути не випадковими. Для багатьох вони стануть знаковими — такими, що здатні вплинути на подальший напрямок життя. Це може бути важлива розмова, нове знайомство або інформація, яка змінює ваше бачення ситуації 

- пояснює Базиленко.

Крім того, за словами астролога, уже на початку тижня, особливо з понеділка на вівторок, можливі гучні заяви, рішучі кроки та новини від впливових людей. Однак ці висловлювання можуть бути досить категоричними, різкими, а іноді навіть із відтінком цинізму.  Важливо не піддаватися емоціям і зберігати внутрішню рівновагу.

Кінець тижня: коли варто бути обережними

Емоційний фон тижня буде змінюватися. У четвер гармонійні аспекти Місяця піднімуть настрій і сприятимуть теплій взаємодії з іншими людьми 

- каже астролог.

Проте варто бути уважними в періоди:

— з понеділка на вівторок;

— з п’ятниці на суботу, бо це можуть бути більш напружені дні та неспокійні ночі, коли емоції посилюються.

Висновок тижня

Це сильний і потужний період для будь-яких починань. У цей час Ксенія Базиленко радить організувати свій простір, чітко сформулювати плани та діяти.

Саме зараз ваша внутрішня зібраність і ясність стануть ключем до результату. Ваші думки, рішення та зустрічі на початку тижня можуть бути доленосними — у хорошому сенсі цього слова.Не втрачайте цей час 

– наголошує астролог.

Крім того, вона додала, що цього тижня, багато що може почати змінюватися на краще, якщо ви готові діяти.

Прогноз для всіх знаків зодіаку 23-29 березня

Овен

Час особистого старту. Ви відчуваєте приплив енергії та бажання діяти.

Наведіть порядок у своїх планах, визначте цілі на майбутній рік — зараз вони мають шанс реалізуватися.

Телець

Період внутрішнього налаштування. Хочеться тиші, відпочинку, переосмислення.

Не поспішайте — зараз важливо відновити сили та зрозуміти свої справжні бажання.

Близнюки

Активізується спілкування, нові знайомства та плани.

Хороший час для зустрічей, обговорень і колективних ідей — через людей до вас приходять можливості.

Рак

Фокус на кар’єрі та цілях. Ви можете отримати важливі новини або визначити свій подальший напрямок.

Дійте впевнено — ваші рішення зараз можуть вплинути на майбутнє.

Лев

Час розширення горизонтів. Нові ідеї, навчання, подорожі або зміна поглядів.

Дозвольте собі мислити ширше — це відкриє нові можливості.

Діва

Період глибоких змін і внутрішніх процесів.

Можливі важливі розмови про фінанси, ресурси або особисті кордони.

Не бійтеся відпускати старе.

Терези

Акцент на стосунках. Важливі розмови, зустрічі та рішення.Зараз ви чітко бачите, хто поруч із вами і куди рухається ваш союз.

Скорпіон

Час навести порядок у щоденних справах і режимі. Зверніть увагу на здоров’я, роботу та організацію — це дасть відчуття стабільності.

Стрілець

Активізується тема радості, творчості та особистого життя. Дозвольте собі більше легкості, флірту, натхнення — це наповнить вас енергією.

Козеріг

Фокус на домі, родині та внутрішньому комфорті. Хочеться стабільності та затишку — створіть для себе опору.

Водолій

Час активного спілкування, поїздок і новин. Ваші слова зараз мають силу — говоріть чітко і по суті.

Риби

Фінансові питання виходять на перший план. Хороший час для планування доходів, витрат і розвитку своїх можливостей. Дійте практично — це принесе результат.

Алла Кіосак

