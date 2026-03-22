Гороскоп на 16 - 22 марта: судьбоносные встречи и новые возможности

Киев • УНН

 • 2440 просмотра

Астролог Ксения Базиленко прогнозирует период активного обновления и важных встреч. Меркурий завершил ретроградное движение, что способствует быстрым решениям.

Неделя, когда жизнь начинает ускоряться, а решения обретают силу. Подробнее о том, что приготовили для нас звезды в период с 23 по 29 марта специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам астролога, эта неделя постепенно набирает скорость и открывает возможности для активного развертывания событий и реализации наших планов. После периода задержек и внутренних сомнений процессы снова начинают двигаться вперед.

Ретроградность Меркурия завершилась, и он начал свое прямое движение. Это означает, что мышление становится яснее, решения — быстрее, а коммуникации — эффективнее. Легче договариваться, планировать и продвигать важные дела. В конце прошлой недели мы вошли в новый астрологический год, который совпал с началом нового лунного цикла. Это формирует мощную энергию обновления, что помогает нам быстрее набирать обороты, запускать новые процессы и двигаться вперед 

- говорит астролог.

Начало недели: соединение Солнца с Сатурном

В начале недели формируется важное сочетание — соединение Солнца с Сатурном, а также влияние Нептуна в знаке Овна.

Соединение Солнца с Сатурном акцентирует тему ответственности, структуры и внутренней собранности. Выигрывают те, кто способен четко определить свои цели, расставить приоритеты и действовать системно. Энергия Овна добавляет импульс к действию, но Сатурн требует осознанности. Именно поэтому этот период идеально подходит для планирования, стратегических решений и организации своего пространства 

- подчеркивает астролог.

Еще одно важное сочетание — Меркурий, который только что вышел из ретроградного движения, входит в соединение с Северным узлом (Раху). Это усиливает значимость информации, слов и решений. В этот период могут звучать громкие заявления и приниматься судьбоносные решения на уровне общества.

В то же время обратите внимание на свои мысли, идеи и разговоры — среди них могут появиться подсказки относительно вашего дальнейшего пути. Особое внимание стоит обратить на людей, которых вы встречаете в начале недели. Эти встречи могут быть не случайными. Для многих они станут знаковыми — такими, что способны повлиять на дальнейшее направление жизни. Это может быть важный разговор, новое знакомство или информация, которая меняет ваше видение ситуации 

- объясняет Базиленко.

Кроме того, по словам астролога, уже в начале недели, особенно с понедельника на вторник, возможны громкие заявления, решительные шаги и новости от влиятельных людей. Однако эти высказывания могут быть достаточно категоричными, резкими, а иногда даже с оттенком цинизма.  Важно не поддаваться эмоциям и сохранять внутреннее равновесие.

Конец недели: когда стоит быть осторожными

Эмоциональный фон недели будет меняться. В четверг гармоничные аспекты Луны поднимут настроение и будут способствовать теплому взаимодействию с другими людьми 

- говорит астролог.

Однако стоит быть внимательными в периоды:

— с понедельника на вторник;

— с пятницы на субботу, так как это могут быть более напряженные дни и беспокойные ночи, когда эмоции усиливаются.

Вывод недели

Это сильный и мощный период для любых начинаний. В это время Ксения Базиленко советует организовать свое пространство, четко сформулировать планы и действовать.

Именно сейчас ваша внутренняя собранность и ясность станут ключом к результату. Ваши мысли, решения и встречи в начале недели могут быть судьбоносными — в хорошем смысле этого слова. Не теряйте это время 

– подчеркивает астролог.

Кроме того, она добавила, что на этой неделе многое может начать меняться к лучшему, если вы готовы действовать.

Прогноз для всех знаков зодиака 23-29 марта

Овен

Время личного старта. Вы чувствуете прилив энергии и желание действовать.

Наведите порядок в своих планах, определите цели на будущий год — сейчас они имеют шанс реализоваться.

Телец

Период внутренней настройки. Хочется тишины, отдыха, переосмысления.

Не спешите — сейчас важно восстановить силы и понять свои истинные желания.

Близнецы

Активизируется общение, новые знакомства и планы.

Хорошее время для встреч, обсуждений и коллективных идей — через людей к вам приходят возможности.

Рак

Фокус на карьере и целях. Вы можете получить важные новости или определить свое дальнейшее направление.

Действуйте уверенно — ваши решения сейчас могут повлиять на будущее.

Лев

Время расширения горизонтов. Новые идеи, обучение, путешествия или изменение взглядов.

Позвольте себе мыслить шире — это откроет новые возможности.

Дева

Период глубоких изменений и внутренних процессов.

Возможны важные разговоры о финансах, ресурсах или личных границах.

Не бойтесь отпускать старое.

Весы

Акцент на отношениях. Важные разговоры, встречи и решения. Сейчас вы четко видите, кто рядом с вами и куда движется ваш союз.

Скорпион

Время навести порядок в ежедневных делах и режиме. Обратите внимание на здоровье, работу и организацию — это даст ощущение стабильности.

Стрелец

Активизируется тема радости, творчества и личной жизни. Позвольте себе больше легкости, флирта, вдохновения — это наполнит вас энергией.

Козерог

Фокус на доме, семье и внутреннем комфорте. Хочется стабильности и уюта — создайте для себя опору.

Водолей

Время активного общения, поездок и новостей. Ваши слова сейчас имеют силу — говорите четко и по существу.

Рыбы

Финансовые вопросы выходят на первый план. Хорошее время для планирования доходов, расходов и развития своих возможностей. Действуйте практически — это принесет результат.

Алла Киосак

