В Украину заходит весеннее тепло: до +18 градусов - Гидрометцентр

В четверг, 26 марта, на большей части территории Украины синоптическая ситуация будет меняться: холодный северный процесс на некоторое время сменится теплым весенним с юго-запада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, давление будет интенсивно падать, на высотах будет поступать более теплый воздух, увеличится облачность. В большинстве областей осадков не ожидается, однако местами на крайнем западе и востоке страны предполагается небольшой дождь.

Что касается температуры, днем +11..+16°, на юге и Закарпатье столбики термометров будут достигать до 18°; в Карпатах днем в пределах 8-13° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области 26 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +13°...+15°.

